Gran ambiente en las calles y terrazas a tope en una jornada muy primaveral

Tras varios meses de cierre son muchos los que tenían ganas de visitar el Pórtico de la Gloria, uno de los tesoros que alberga la Catedral de Santiago. Ayer, frente al Museo de la Catedral, ya se podía ver a varias personas formando una fila para recoger sus invitaciones, tal y como marca el protocolo de acceso. Cabe recordar que la Catedral de Santiago permite realizar las visitas de forma gratuita, recogiendo un máximo de dos invitaciones por persona y con una entrada que, debido a los protocolos sanitarios, no permite superar las 20 personas por pase.

El horario de visitas ha debido adaptarse a la celebración de la liturgia en la Capilla Mayor de la Catedral y serán de martes a sábado de 10.00 h a 11.30 h, 13.00 h a 14.30 h, y de 16 h a 18 h; y los domingos de 10.00 h a 11.30 h, y de 13.00 h a 14.30 h. La visita será libre e individual, con una duración máxima de 25 minutos. Con carácter complementario, la Fundación Catedral pone a disposición de los visitantes la posibilidad de descargar una App de visita, así como la adquisición de una guía explicativa, que estará disponible en la propia área de recepción del Museo. Para mayor información puede consultarse la página web de la Catedral.

Lo cierto es que el Pórtico de la Gloria no deja de generar gran expectación entre los gallegos. Esta semana, cuando se reanudaron las visitas, fueron numerosos los compostelanos que no dudaron en hacer cola en la puerta del Museo de la Catedral para hacerse con una invitación para contemplar la obra magistral del Mestre Mateo. Carmen María López, una vecina del barrio de Conxo, explicaba ayer a EL CORREO en el Obradoiro, mientras su marido hacía cola para recoger el pase, que había visto el Pórtico antes de su restauración; pero “una vez que se recuperaron las visitas no nos atrevimos a venir, porque al principio las colas eran eternas y ocupaban medio Obradoiro con el sol cayendo a plomo; y luego ya fue cuando lo encapsularon”. Así, comenta que “pensamos que ahora, ya que en la ciudad prácticamente no hay turistas, era un buen momento para contemplarlo con calma y sin el apuro de las aglomeraciones”.

Como este matrimonio fueron numerosas las familias de Santiago y municipios de la comarca que en las últimas horas se animaron a acercarse a la Catedral para visitar esta joya del románico, que continúa encapsulada y aislada de la planta del santuario por motivos de conservación; si bien la Fundación Catedral ha asegurado que se integrará de nuevo en la basílica en cuanto se solucionen los problemas de condensación.

Por otro lado, cabe destacar que la de ayer fue una jornada de lo más animada, en la que además acompañó el buen tiempo. Las calles se llenaron y también las terrazas y restaurantes, que pudieron ofrecer por segundo día el servicio de cenas, tras ampliarse su horario y el toque de queda por el COVID. En la Plaza de Abastos también se registró una notable actividad.