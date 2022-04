‘Guerra de cifras’ entre Marta Abal e Ramón Quiroga arredor do superávit

O vicevocerio do Grupo Popular, Ramón Quiroga, compareceu onte, en rolda de prensa, para desgranar un novo capítulo da Axenda Oculta do Goberno local. Durante a súa intervención, calificou de “antisocial e insolidario que obteña un novo récord de superávit de preto de 24 millóns de euros nas contas de 2021”. Un dato que rapidamente quixeron desmentir dende o goberno local. Neste sentido, a concelleira de Economía e Facenda, Marta Abal, aclarou que “o superávit real do Concello de Santiago é de 8,5 millóns de euros, e non de 24 millóns como insinuaron desde o Grupo Municipal Popular”.

“Este é o primeiro ano na historia do concello, o primeiro ano, que se pecha o exercicio orzamentario a 30 de decembro”, sinalou Abal. “A causa foi a efectiva implantación da administración electrónica. Os anos anteriores nunca se fixo un peche en real, pechándose o exercicio en marzo ou incluso en abril do ano seguinte”, engadiu a responsable municipal de Economía e Facenda.

A concelleira adiantou que, “agora que temos a liquidación, emitida por certo en prazo, procederase á tramitación e pago das obrigas pendentes. Incidir en que se houbésemos pechado en marzo ou abril, como sempre se fixo neste concello, non existíran apenas facturas pendentes de pago”.

Para Marta Abal, coa implantación da administración electrónica, “estamos ante un cambio impresionante no modo de xestión”. “Non é bo sinal”, engadiu, “que un partido que pretende ser opción de goberno, non saiba como funciona a maquinaria administrativa dun concello. Non é bo, nin para a administración, nin para a cidadanía; e a proba son os catro anos de mandato do PP en Santiago”, finalizou a concelleira de Economía e Facenda.

“GOBERNO Antisocial e insolidario”. Pola súa banda, durante a rolda de prensa que ofreceu onte en Raxoi, Ramón Quiroga subliñou que o actual Goberno local ostenta o “triste récord de obter o maior beneficio económico ou superávit da historia do Concello, polo que o Goberno de Sánchez Bugallo non se pode calificar mais que de antisocial e insolidario”, sobre todo, dixo, “nun tempo tan complexo como actual, onde a crise económica e financeira golpea duramente aos máis necesitados, os autónomos, as empresas e as familias en xeral”.

“Nun momento economicamente difícil como este, o Goberno de Bugallo mira para outro lado e obtén un resultado económico ao seu favor de 24 millóns de euros, o que representa o maior récord en superávits na historia do Concello”, sinalou o vicevoceiro Popular, quen remarcou que o Goberno local rexeitou, en dúas ocasións, os plan fiscais do Grupo Popular para rebaixar os impostos, “e agora vese que o problema non era a falla de recursos senón a súa gula recadadora”.

Ademais, Quiroga manifestou que de tratarse dun feito económico illado durante a lexislatura, poderíase ponderar a súa magnitude, pero resulta, dixo, que “no que vai de mandato este Goberno acumula 62 millóns de euros de superávits, o cal é un elocuente, extraplanetario indicador de que a presión fiscal non está equilibrada coas necesidades reais do Concello; de que o Goberno local é incapaz de xestionar un elevado orzamento; e de que a ecuación esforzo fiscal/beneficio cidadán non está compensada”.

“Con estes datos vese, que as actuacións estratéxicas propostas polo Grupo Popular, como a compra da parcela da operación Peleteiro para a cidade ou o rescate do aparcamento da praza de Galicia, non só eran necesarias senón posibles” concretou.

Dos datos da liquidación ata agora achegados, tamén se extraen, apuntou Quiroga, “novos récords para a facenda local, como é a existencia dun novo récord histórico en depósitos bancarios alcanzando a envexable cantidade de 52 millóns de euros, xa que probablemente o Concello é a entidade máis rica da cidade”.

“Pero esta recadación do esforzo fiscal dos veciños recala nos bancos e non na mellora dos servizos nin na atención aos colectivos necesitados, nin nun proxecto ou estratexia para a cidade”, sinalou Ramón Quiroga.