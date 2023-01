Guinarte tacha de oportunista a Verea por su reacción

CRÍTICAS. El portavoz del grupo municipal socialista, Sindo Guinarte, quiso remarcar ayer que los hechos que tuvieron lugar en el Ensanche compostelano son “dous sucesos illados, que nada teñen que ver entre si, que non gardan ningunha relación ni entre as persoas que neles participaron nin entre as motivacións que tiveron, segundo as informacións que temos da Policía”. En este sentido, indicó que “o Concello está a traballar coa Delegación do Goberno na mellora dos dispositivos de seguridade para garantir dentro do posible a seguridade dos cidadáns”. Con esto, quiso responder a las declaraciones que realizó este lunes el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Santiago, Borja Verea, quien exige responsabilidades al gobierno municipal por la supuesta ausencia de control policial en las llamadas “zonas calientes” del Ensanche.

“As súas declaracións só poden calificarse de oportunistas, de pouco éticas e eu incluso diría que de inmorais, tratando de sacar rédito político duns feitos aillados e luctuosos que todos lamentamos”, sostiene Sindo Guinarte, antes de apuntar que “mentres que o concelleiro de Seguridade Cidadá está traballando para mellorar a seguridade dos cidadáns, o señor Verea dende o seu cargo de deputado no Parlamento de Galicia, cobrando un suculento salario, non fai nada por Santiago. Eu creo que o que ten que dimitir é el, porque, ademais, cada vez que hai unha votación no Parlamento de Galicia sobre algunha cuestión que afecta Santiago, sexa o Concorcio ou o estatuto de capitalidade, sempre vota en contra dos intereses de Compostela. Quen debe dimitir é el”. ecg