Habrá clases semipresenciales en la mitad de los institutos compostelanos

Muchas idas y venidas después, y todavía con algunas dudas, los institutos de la ciudad ya preparan el comienzo del curso con algunas de sus peticiones cumplidas. El próximo 23 de septiembre el panorama en los centros públicos compostelanos irá por barrios. Parte de ellos apuestan por la modalidad presencial tras el aumento del cupo de profesores designado el martes pasado por Educación.

Para otros, estos refuerzos no son suficientes para cumplir con todos los desdobles de aulas realizados con el fin de mantener la distancia entre los alumnos. En esos casos, la semipresencialidad, en bachillerato y FP, será la vía de solución. Tal y como ha confirmado a este periódico el portavoz de los IES y director del instituto de Pontepedriña, Javier Dapena, son tres los que han fijado la semipresencialidad en algunos cursos: Antón Fraguas, para 1º de bachillerato; IES Eduardo Pondal, también en este curso; y Pontepedriña, en 1º y 2º de bachillerato. Hay otros dos institutos que están en duda: Rosalía de Castro y Fontiñas.

“Sería un cambio de criterio do Rosalía, que nun principio apostou pola semipresencialidade polos problemas de espazo, agora barallan a presencialidade, ou deixar en semipresencial só un dos cursos de bacharelato”, explica Dapena. En el caso del IES As Fontiñas todo dependerá de si tienen nuevas matrículas.

“En Pontepedriña non é por decisión propia, seguimos crendo que debería ser presencial, especialmente en 2º de bacharelato”, explica Dapena. Pese a todo, están contentos con la resolución de Educación. En su caso, habían solicitado siete profesores para cubrir los desdoblamientos, pero la Consellería les ha autorizado seis docentes, lo que les ha llevado a la vía semipresencial en los dos cursos de bachillerato. Les preocupa que los estudiantes que vayan a tener clases semipresenciales tengan los medios técnicos. “En ciclos formativos, tamén semipresenciais, xa temos máis de vinte alumnos que non teñen ordenador ou carecen de conexión”, detalla el director del IES Pontepedriña. Así, queda por ver la resolución del DOG sobre la teledocencia.

En el caso del IES Antón Fraguas , han desdoblado todos los niveles con dos cursos más en cada uno. “Non temos problemas de espazo, pero si necesitabamos 16 profesores, e a Consellería só nos manda 10. Isto obríganos a facer modalidade semipresencial en 1º de bacharelato, pero aínda non temos claro como se vai artellar”, confirma el director de este centro, Carlos Encisa, también pendiente de nuevas noticias de Educación. “O noso centro non está preparado para facer unha simultaneidade de clases presenciais e telemáticas. Iso require unha tecnoloxía que non temos. Non chega con poñer un portátil enriba da mesa. Non temos un estudio de televisión na aula”, advierte. Queda así por ver si los alumnos seguirán en directo las clases o si los que se queden en casa tendrán tareas asignadas o trabajos, y si habrá un sistema de turnos entre unos y otros.

Las condiciones de espacio y alumnado de otros centros permiten que la enseñanza vaya a ser completamente presencial. El Xelmírez I había insistido desde el primer momento en que la semipresencialidad sería su última opción. En el Xelmírez II han aumentado un grupo en cada nivel educativo, y tienen cinco profesores a mayores. “A presencialidade vale a pena. Nós podemos facelo, porque temos espazo”, comunica la directora del centro, Pilar Tobar. Eso sí, han tenido que habilitar el salón de actos y la biblioteca como aulas adicionales. Ahora, se encuentran en pleno proceso organizativo: “O martes pola noite tivemos a confirmación do aumento de docentes. Hai moito traballo de cara ao mércores que vén, e pouco tempo”.

Otro de los desafíos es evitar el contacto entre los alumnos en las llegadas, salidas y recreos. “As nosas aulas estarán abertas, cos profes dentro, dez minutos antes de comezar para que os alumnos non se acumulen na entrada do centro”, comenta Tobar. Así, con algún cabo suelto en lo que a la semipresencialidad se refiere, y con una semana de retraso, el próximo miércoles comenzará el curso escolar en secundaria, bachillerato y FP.