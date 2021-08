“Hai que seguir cara adiante e hai que seguir rockeando”

Dez anos de paixón pola música, o rock and roll e a ensinanza é o que celebra a Casa do Rock neste 2021. Máis de 3.000 alumnos pasaron polas súas aulas na pasada década, ben fose para clases de guitarra, baixo eléctrico, ritmos ou batería. E sendo, ademais, o primeiro centro oficial Rock School da cidade, o que lles permite ofertar unha titulación homologada a nivel europeo para completar os estudos musicais.

Ante unha cifra tan redonda, a escola non quería deixar de facer un auténtico concerto de gran formato, unha homenaxe á música que levan reivindicando estes dez anos: os protagonistas serán os mestres e os alumnos, calquera que pasara polas aulas de ensinanza. “Cumprimos dez anos e había que facer algo grande. Cando lanzamos o cartel o pasado mércores, colapsou a web. Ese mesmo día xa había 60 alumnos apuntados. Puxemos cincocentas persoas como obxectivo, pero igual son menos, ou máis!”, explica Adrián Hernández, músico e director da Casa do Rock.

Ademais dos alumnos, quince profesores estarán tocado no escenario do Go!Go!Zo!, no Monte do Gozo, onde a Casa do Rock xa actuou en tres ocasións este verán. A súa chaira semella axeitada para este reto multitudinario. “Con 500 alumnos tocando unha canción todos á vez, vai tremer o escenario”, ri o director da escola compostelá.

O tema escollido será todo un clásico do xénero, Rockin’ in the Free World, de Neil Young. Segundo expresa a escola na súa páxina web, o tema vai adicado á pandemia mundial que estamos vivindo e expón as liberdades individuais e colectivas. E pode que non haxa mellor opción para reivindicar o seu obxectivo: seguir rockeando contra vento e marea, malia as dificultades do último ano e lembrando os bos momentos atesourados nos derradeiros dez, que se di pronto.

“Seguimos para arriba, se non nos parou a pandemia non nos para ninguén”, explica Hernández. Porque o importante, di, é sempre seguir cara adiante, sempre seguir rockeando, e facelo, como reza a canción, no seo dun mundo libre.

O formulario de inscrición a este macroevento está xa dispoñible na súa páxina web para os alumnos, pero tamén para calquera que sexa amigo da Casa do Rock. Ademais, o concerto en vivo virá acompañado doutra acción moi especial, mediante a que este día pasará á posteridade, á historia da escola e, por suposto, da música compostelá. E é que da actuación vai saír un vídeo pouco convencional, que será gravado con drons e tres cámaras, para abarcar as cincocentas peroas que tocarán sobre o escenario.

“Eu só levo un curso na escola, pero xa teño pensando matricularme neste que entra. A aprendizaxe que se dá e moi significativa, porque aprendes práctica e teoría ao mesmo tempo. E non teñen reparo en explicar as cousas vinte veces. Eu só tiña coñecementos do que aprendera en educación primaria, e considero que agora sei moito máis”, conta Lucía Blanco, alumna da Escola do Rock. Os alumnos, entre eles Lucía, tiveron a oportunidade de gravar unha canción en estudo, algo que ela nunca pensou que faría.

Ademais dos músicos e músicas, o concerto do catro de setembro está aberto a quen queira asistir a unha versión do Rockin’ in the Free World tan especial. As entradas serán de balde, pero cómpre estar atento pois o aforo é limitado. Nese mesmo escenario do Monte do Gozo (o do festival Xacobeo Go!Go!Zo!), a escola xa estivo este verán cos seus Combos, que son unhas aulas de aprendizaxe onde se subliña a importancia do carácter grupal, da interacción entre os músicos e da compresión global do instrumento e da música. Estas agrupacións musicais noveis, como White Crows, Q.D.L., Hidrohell ou Parazmol, puideron tocar no escenario do festival, reunindo a cerca de duascentas persoas entre o público. A comezos de setembro moitos alumnos repetirán nesa homenaxe multitudinaria.