Hallan rotos los baños y el precinto policial en la galería donde se desactivó una fiesta

Santiago. Los participantes en la fiesta ilegal que fue interceptada en la madrugada del sábado en la rúa Nova de Abaixo quisieron ayer, a raíz de la publicación de este periódico, dar su versión de los hechos. Lo hicieron en un comunicado que remitieron a esta Redacción a las 03.39 horas de la madrugada de ayer, en el que señalan que “lo que en realidad ocurrió fue que se estaba celebrando una fiesta. Entre las personas se encontraba una mujer, la cual era la pareja de otro de los integrantes. Dicha mujer padece de un problema de corazón y de ansiedad. Sufrió un episodio de ansiedad y salió con su pareja a la galería para estar al aire ya que lo estaba pasando mal”. Indican que “en ningún momento gritó pidiendo ayuda y media hora después decía encontrarse bien y que no necesitaba ayuda médica”, lo que contradice la versión policial y de los testigos.

Con esto, apuntan que “el local no es ningún fumadero y está empapelado porque no está abierto al público”. Asimismo, detallan que “su uso es para el ocio: los integrantes dibujan, hacen esculturas de madera, y diversas actividades ociosas dentro, lo cual no excluye que algún integrante consuma marihuana de vez en cuando dentro”.

También sostienen que “en ningún momento nadie se negó a abrir la puerta, lo único que hizo la gente fue quedarse en silencio con la intención de que la policía pensase que no había una fiesta. Cuando la policía llegó la mujer que había sufrido el episodio ya estaba bien, no gritó ni pidiendo auxilio ni de ninguna forma en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después de la llegada de los cuerpos policiales”.

Por otro lado, aseguran que “ningún vecino ha intentado contactar con los propietarios nunca, con la excepción de un vecino del primero, con el que se habló en una ocasión tratando el tema de una gotera que su patio había ocasionado en el local”.

También manifiestan que “esto no es un comportamiento habitual, es la única fiesta que se ha celebrado desde que los inquilinos actuales están en el local”.