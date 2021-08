Hallazgo de la USC para hacer más potentes fotos espaciales

··· Para el astrofísico de la Complutense Alejandro Sánchez, este descubrimiento “es como si acabáramos de recibir un nuevo satélite de la nada, dará una nueva dimensión al campo de la teledetección nocturna y probará la alta transferencia de conocimientos de la astrofísica a otros campos”.

··· Todos estos proyectos de investigación se están publicando en las revistas ‘Remote Sensing of Environment’ y ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’. Además, un proyecto de Alejandro Sánchez ha sido recientemente seleccionado en el marco del programa Una4Carreer.