Hartazgo general con la operación Peleteiro: “Que se haga cuanto antes”

El objetivo fundamental ahora es que el Plan Especial de la parcela que ocupaba el colegio Peleteiro en el Ensanche se desarrolle cuanto antes. Una década lleva cerrado el edificio, y hasta que no se apruebe el Plan Especial con el reparto de usos no se podrán diseñar las nuevas construcciones y remodelar toda la zona. Se trata de un espacio abandonado, que ya sufrió una intrusión y un intento de okupación, y desaprovechado, ya que aunque el Ensanche es una de las zonas más dinámicas de la ciudad, no le vendría mal el nuevo impulso que supondría la edificación de esta parcela.

Descartada la opción de una gran área comercial, “que ahí no funcionaría”, señala el presidente de Santiago Centro, José María Fernández, ahora lo que se plantea es un número reducido de comercios limitados a la planta baja, y nuevas viviendas, además de un gran aparcamiento público, que sí contribuirían a revitalizar la zona y a cubrir una carencia.

Por ello, señala el presidente, ahora lo fundamental es que se desarrolle cuanto antes el proyecto, y en ese sentido, señala que son el Ayuntamiento y los promotores, la Sareb y el fondo de inversión con el que se ha asociado para desarrollarlo, los que tienen que cerrar el acuerdo buscando el interés público y también la rentabilidad económica. Está claro que de nada serviría un proyecto si luego no fuera posible llevarlo a cabo. En este sentido, recuerda el caso de edificios de la ciudad que cuentan con una buena planificación, pero que llevan años paralizados porque la iniciativa privada no acaba de ver o encontrar viabilidad en ellos. Es el caso del viejo hospital de Galeras, que no acaba de arrancar o, en el casco histórico, del edificio de la Sala Yago, por citar dos ejemplos.

Otro de los temas candentes y que preocupa a las asociaciones de comerciantes es el que expone el presidente de la asociación Comercio Punto Compostela, José Antonio Seijas, y es el referido a la última propuesta de abrir la plaza pública que está prevista en el proyecto a la rúa San Pedro de Mezonzo, en lugar de a República Arxentina, que es donde se encuentra el patio del antiguo colegio.

Por un lado, señala, es en las proximidades de esta última calle donde se desarrolla la mayor actividad comercial, con vías como Xeneral Pardiñas, Alfredo Brañas o República do Salvador, y mantener este espacio abierto, contribuiría a dinamizarlas. Pero por otro, destaca el impacto que tendría el cierre de esta fachada en una calle con edificios de gran altura. Por el contrario, San Pedro de Mezonzo es mucho más abierta, y cuenta con varias construcciones de baja altura, casas de pocas plantas y la iglesia.

De esta forma, señalan que esta propuesta, que cuenta con amplio respaldo por parte de comerciantes y vecinos de la zona, además de grupos municipales, debería tenerse en cuenta a la hora de cerrar el proyecto con el máximo consenso posible. En este sentido, destaca la importancia de que la parcela se urbanice cuanto antes, pero que se lleve a cabo con las mejores condiciones.

La decisión adoptada por el Ayuntamiento de priorizar la apertura de la plaza hacia San Pedro de Mezonzo, señala desde Raxoi, vino dada porque fue la opción más valorada por los técnicos teniendo en cuenta criterios de organización urbanística.

Por ello, lo fundamental es que la propuesta, que se espera poder empezar a tramitar este mismo verano, salga adelante cuanto antes. También, que el destino que se le dé al local de novecientos metros cuadrados que recibirá el Ayuntamiento como compensación urbanística, sea el más adecuado para la zona. Son muchas las voces que piden que sea algo que sirva para dinamizar el entorno, desde un local para actividades culturales que atraiga público, hasta un centro de día, que vendría a cubrir una importante demanda en el Ensanche. Pero, sea lo que sea, que se lleve a cabo a la mayor brevedad posible, porque aunque la ‘brecha’ entre Xacobeos será ahora más breve que nunca, debido a la prolongación del actual hasta 2022, consideran que ahora es una muy buena ocasión para dar un impulso al Ensanche completando el recibido con la puesta en marcha de la Intermodal.