“Cando veñas o xoves Á feira, pregunta por Lavandeira”. Este era el anuncio que se escuchaba a través de las ondas en la emisora de radio EAJ4 de Santiago para anunciar el estudio fotográfico que tenía Emilio en la calle Doctor Teijeiro de nuestra ciudad. Así era él, un hombre polifacético de los de verdad, pues muy pocas cosas hacía mal. Bueno, quizás como le gustaba mucho la conversación, le costaba un poco llegar a su hora a casa.

Era amigo de sus amigos, y como era un tipo genial, también lo era de sus enemigos.

Cuando hablaba de música tenía una debilidad, que era su grupo musical Kasbah y que, al cabo de unos años, consiguió reunir a los componentes que estaban vivos para tocar en casa de su buen amigo José Antonio Arán Trillo.

Mucho hemos disfrutado con sus curas “con sotana”, en los que no dejaba títere con cabeza. Alguna vez me tiene comentado que una de sus fuentes de inspiración fue el canónigo don Jesús Precedo; pero también le gustaba pintar a plumilla y no lo hacía nada mal cuando cogía el pincel y pintaba al óleo.

“¡Te va a pasar como a Villafinez!, que su obra empezó a valorarse mucho más una vez fallecido”, le comentaba. “¿Cuántos dibujos quieres?”, me decía sonriendo. Y así es, como siempre me gustó lo que pintaba, hasta tengo uno de sus dibujos colgado en la cocina de casa.

Siempre estaba con la sonrisa en los labios, improvisando una idea ingeniosa que contarte y con esa chispa y memoria prodigiosa que tenía, te ponía al día con alguna anécdota de cómo era el Santiago que le tocó vivir.

Apoyado en la barra de un bar, raro era verlo sentado en una mesa, en medio de la conversación, metía la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacaba un bolígrafo o su Montblanc y empezaba a escribir en una servilleta. “¿Qué haces?”, le preguntaba. “¡No lo ves!, mis notas, porque gracias a estos papeles que a veces ni recuerdo donde los guardo, pronto podré escribir un libro”. Y así fue, escribió dos que no hay que dejar de leerlos, porque tienen mucha miga y frases que son verdades como puños.

Otra de sus pasiones fue la fotografía. Llegó a comprarse una Hasselblad poco antes de jubilarse, porque no le acababa de gustar la digital. Decía que un buen fotógrafo no necesita disparar, disparar y disparar como sucede con las cámaras digitales; que solo hacía falta tener “ojo” para el momento preciso, y con una foto era más que suficiente. Hizo bodas, primeras comuniones, la mía entre otras, bautizos y retrató con maestría a Jimmy Clark junto a Jackie Stewart en el circuito del Jarama en el 68. No dejó roca o liquen de Esteiro y sus alrededores sin fotografiar, o dibujos labrados en la piedra de nuestro casco antiguo difíciles de percibir por alguien que no tuviera ese “ojo” que él tenía.

Se nos fue, pero nos ha dejado un buen legado con Calina, su mujer, y sus seis hijos, pues todos ellos llevan mucho de lo mejor de él.

Así, su hija Calina heredó el don que él tenía para la pintura, llegando a comentarme encantado que dibujaba mejor que él. Cuando hablaba de Emilio sus ojos brillaban de orgullo, comentando que hacía mejores fotos que él y que cada vez que recibía un premio o una foto era portada en el periódico, iba a buscarte para invitarte a unos tigres o una caña en el Paradiso. Nunca he conocido a una persona tan rumbosa como él, era como los pistoleros en el Oeste, siempre sacaba antes que nadie la cartera del bolsillo para pagar los vinos. Ángel sacó su don de gentes y la habilidad que tenía su padre para venderte una idea como algo sensacional. Lola posee el arte para la escritura y María sacó la vena musical de su padre, incluso más de una vez se les vio cantando juntos alrededor de una taza de vino en el Patata. De Pitis, el más joven, me decía que era más Villar que Lavandeira, por lo parrandeiro que era. ¡Que levante la mano el que piense que Emilio no lo era!

Y Calina, con la que convivió cerca de sesenta años, que siempre estuvo un paso por detrás, para dejarle espacio para que pudiera desarrollar su gran vena artística y poder estar horas y horas con sus amigos. Gracias a ella, muchos hemos tenido el honor de conocer y disfrutar de esta persona tan excepcional.

Mira Manolo, me decía, mi casa a veces parece el Restaurante el Asesino: nunca sabes cuando llegas cuántos vamos a ser a la mesa. “Es que no sé de dónde saca Calina el tiempo para hacer la comida para tantos, practicar con un nuevo instrumento musical, salir con sus hermanas y sus primas a la Codorniz y, al mismo tiempo, estar pendiente de toda la familia. ¡No sé cómo me aguanta!”, me decía sonriendo.

Seguramente ya habrás dibujado a media corte celestial y estarás ahí arriba tocando los bongos, mientras San Pedro, con las maracas, te hace los coros de Dos Gardenias de Machín.

Hasta siempre, querido Emilio.