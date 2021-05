Hatshepsut, el faraón que en realidad fue una mujer

Los faraones no siempre fueron hombres, a pesar de lo que muchos puedan creer. Así, una de las señoras de las Dos Tierras que se puede rastrear a través de los siglos fue Hatshepsut, que gobernó entre c. 1472 y 1458 a. C. Esposa de Tutmosis II, tras su muerte comenzó una co-regencia con su sobrino e hijastro, quien se convertiría en Tutmosis III. Hatshepsut se proclamaría faraón poco después, estableciendo un próspero gobierno en el país durante más de veinte años.

Iconográficamente aparece representada casi siempre como un hombre y en la exposición de la Cidade da Cultura Faraón. Rei de Egipto se puede descubrir su vida a través de piezas como una estela con los cartuchos de Hatshepsut y Tutmosis III, a pesar de que el emblema de esta mujer faraón intentara ser borrado a martillazos de la historia.

Fue una de las mayores constructoras en una de las dinastías más grandes de Egipto. Levantó y renovó templos y santuarios desde el Sinaí hasta Nubia. Los cuatro obeliscos de granito que erigió en el vasto templo del gran dios Amón en Karnak estaban entre los más magníficos. Encomendó cientos de estatuas de ella misma y dejó testimonios en piedra -verdaderos e inventados- de su linaje, sus títulos, su historia, incluso de sus pensamientos y esperanzas, que a menudo expresaba con un candor poco común.

Hatshepsut nunca mantuvo en secreto su sexo en los textos y sus inscripciones con frecuencia empleaban terminaciones femeninas.

Faraón: Rei de Exipto explora el simbolismo y el ideario de la monarquía egipcia, al tiempo que intenta desvelar las historias que se ocultan detrás de los objetos y de las imágenes que dejó como herencia esta antigua civilización. La muestra llega a la Cidade da Cultura de la mano de la Fundación La Caixa y el British Museum –en colaboración con la Xunta y en el marco del Xacobeo 2021– con 140 piezas de la colección del prestigioso museo británico.

A través de las estatuas y los monumentos, los faraones construían con esmero sus identidades, y proyectaban una imagen idealizada de sí mismos, bien como guerreros poderosos, protectores de Egipto contra sus enemigos, bien como adoradores fervientes de los dioses, intermediarios entre ellos y el resto de la humanidad.

Tras estas representaciones de la realeza, con todo, la realidad era mucho más compleja. Todos los gobernantes de esta tierra no fueron egipcios, ya que en épocas de inestabilidad política y guerra civil, Egipto fue conquistado por potencias extranjeras, y gobernado por monarcas que rivalizaban entre sí, como los kushitas de Nubia (el norte del actual Sudán), que una vez dueños del país formaron la Dinastía XXV ( c. 716-656 a. C.).

ADOPTABAN SÍMBOLOS REALES. Al margen de su origen, o de que fueran hombres o mujeres, los monarcas egipcios se definían mediante la adopción de símbolos reales; así, por ejemplo, inscribían sus nombres en cartuchos, o llevaban en la frente el ureo, una figura de cobra erguida. Aunque algunos faraones fueron objeto de veneración —como Tutmosis III, que dio su máxima extensión al imperio egipcio, o Amenhotep I, que tras su muerte fue adorado como un dios—, otros se vieron condenados al olvido. Fue el caso de Akhenaton, causante de un profundo trastorno religioso al introducir el culto al disco solar Atón cómo único dios nacional.

Esta exposición se puede ver con entrada libre y gratuita, de martes a domingo y de 10.00 a 20.00 no es necesario reservar plaza previamente. Debido al COVID la capacidad del Museo está al 50 por ciento de lo habitual, por lo que el acceso a las salas puede estar limitado. A primera hora suele haber menos afluencia, y se minimizan los tiempos de espera.