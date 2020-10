“Hay gente nueva que llama a nuestra puerta y es necesario que estemos ahí”

La labor de Cruz Roja en Santiago y comarca se ha visto afectada este año por la situación sanitaria actual. Coordinados por José Luis Barreiro Conde, su presidente territorial, han reforzado sus programas habituales de ayuda a las personas en riesgo de vulnerabilidad social, pero también han atendido a las nuevas necesidades con el Cruz Roja Responde, un proyecto que continua ahora con la nueva fase de Recuperación. Por ello, más que nunca, precisan de la colaboración de la sociedad.

¿Cómo les afectó la declaración del estado de alarma con motivo de la pandemia de la covid?

Normalmente, tenemos una serie de programas durante todo el año (infancia, juventud, mayores, empleo...), pero una vez nos apareció el covid nos obligó a adaptarnos y a saber cómo teníamos que funcionar. Una vez lo logramos, queríamos continuar con esos mismos programas, pero también surgieron otras necesidades, por lo que quisimos dar respuesta a todo lo que estaba sucediendo. Esto supuso un gran esfuerzo para Cruz Roja, porque hizo falta movilizar muchos recursos.

En este sentido, nos coordinamos con el Ayuntamiento y con el resto de las organizaciones de la ciudad para no repetir la misma acción todos, sino que cada uno nos encargamos de una parte del proceso. Por ejemplo, del reparto de alimentos o medicinas. Aparte de esto, adaptándonos a las circunstancias, mantuvimos nuestros proyectos.

¿Cómo varió la actuación en esos programas?

En el programa de Infancia, por ejemplo, un voluntario llamaba a los niños a su casa para atenderles en su apoyo escolar y también se le entregaron algunos medios informáticos. En el de Mayores, uno de los que más no preocupaba porque muchos están solos en casa, aumentamos el número de llamadas habituales para atenderles y tuvimos que tirar de imaginación para realizar los talleres de gimnasia o de memoria por teléfono.

En el de Empleo, para personas en vulnerabilidad social, normalmente hacíamos una formación motivacional y después la específica, por lo que realizamos esas charlas por videoconferencia, con la problemática de sus escasos conocimientos en informática, una herramienta que ahora también manejan. Y en el caso de las Familias Acogedoras, se complicó la gestión de las reuniones con ellas, pero seguimos adelante con el programa.

¿Hubo un refuerzo en su labor?

Así es. Hicimos 1.200 servicios a domicilio, aparte 1.000 entregas de vales de alimentos, llamadas a casi todos nuestros usuarios, pero sobre todo a 700 personas mayores de forma continuada. También se llamó al resto de usuarios de inclusión por necesidades concretas para saber su situación e hicimos unas 900 llamadas para dar información laboral a personas en búsqueda de empleo.

Asimismo, durante el Estado de Alarma, reforzamos la intervención en todos los proyectos, pero, específicamente, a las personas sin hogar, apoyándolos en la búsqueda de soluciones y atendiéndolos mediante las dos rutas que realizamos todas las semanas en un proyecto financiado por el Concello de Santiago.

A mayores, en la actividad de Socorro y Emergencias, si bien hubo un parón por la cancelación de muchos eventos, si participamos en el traslado de personas de la Residencia de Puerta del Camino o para montar la carpa para realizar PCR en Fontiñas.

¿Han apreciado un aumento de la solicitud de ayudas este año?

Sí. Durante el confinamiento hubo un esfuerzo de coordinación grande para dar una respuesta organizada al aumento de personas que pedían ayuda. Gracias a ello, ha habido una serie de medidas que hacen que las demandas ya estén canalizadas. Así, actualmente, tenemos una serie de ayudas que son limitadas y, de hecho, desde la Administración se pusieron en marcha los cheques, aunque nosotros atendíamos a las personas que por distintos motivos no pueden acceder a ellas. Ahora contamos con la Tarjeta Monedero de la Xunta, que gestionamos desde Cruz Roja y que hace que la gente vaya teniendo una respuesta a sus necesidades. Ahora, la cuestión está en el ingreso mínimo vital, que es la solución más estable para la integración.

¿A cuántas personas llegan con sus ayudas?

En general, cada año apoyamos a unas 6.500 familias, de las cuales dos mil son personas en riesgo de exclusión. Este es un dato que se mantiene bastante estable, aunque este año no podemos hacer aún una evaluación. Hay gente que está llamando a nuestra puerta y que hasta ahora no había venido, por lo que es necesario que estemos ahí, con el llamamiento de Cruz Roja Responde, porque las necesidades no son puntuales.

¿Qué formas tiene la sociedad de ayudar a Cruz Roja?

Las posibilidades son muchas, desde ofrecernos su tiempo en voluntariado hasta donarnos y ayudarnos con materiales o con lo que sea. Nuestras fuentes de ingresos son los socios, una parte muy importante en Santiago (3.500 socios); después están los procedentes de las Administraciones; los que provienen de los trabajos que realizamos; y, por último, está el Sorteo del Oro, que supone para nosotros un 20 % del total de los ingresos, y que este año, por la situación sanitaria, se aplazó para comenzar la campaña ahora en septiembre y hacerlo en noviembre.