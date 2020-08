“Hay gente que ni siquiera se acerca porque sigue creyendo que es música de iglesia”

Una de las actuaciones más esperadas del ciclo De Lugares e órganos llegará el próximo día 26 de este mes, con un concierto que correrá a cargo del prestigioso organista e investigador, Andrés Cea Galán, que interpretará una composición de Xabier-Xil López. El recital, que tendrá lugar en la Igrexa da Universidade a las 20.30 horas, contará con una instalación sonora, obra del mismo compositor, que emula una gran variedad de sonidos ambientales. Además, una vez terminado el espectáculo, ambos músicos charlarán con el público asistente en el que se espera que sea uno de los días grandes de la programación de esta edición del festival. Andrés Cea Galán, habla del repertorio organístico compostelano, de la composición de Xoán-Xil López y de la situación actual de la música organística.

¿Qué importancia tienen estos ciclos para la promoción de la música organística?

Son programas de gran relevancia. Este festival, por ejemplo, ya lleva varios años celebrándose y su existencia es clave para destacar todo el patrimonio organístico de la ciudad. Un patrimonio que tiene un valor enorme. En este sentido, es muy loable el trabajo de Belén Bermejo, con quien ya coincidí en varias ocasiones.

¿Es Santiago una ciudad especialmente importante para la recuperación de este instrumento?

En España y en Galicia hay muchos órganos. En concreto, en Compostela hay un conjunto de instrumentos muy relevante. En primer lugar porque hay muchos que son muy antiguos y que están restaurados, que es algo difícil de ver en otros lugares y, en segundo lugar, porque cuenta con seis o siete instrumentos históricos que siguen en uso a día de hoy y que se pueden tocar durante las misas.

¿Qué podemos esperar de su actuación en el ciclo?

Interpretaré una composición de Xoán-Xil López, una pieza en cuatro partes creada especialmente para la ocasión que se hace acompañar de una instalación sonora muy interesante. Xoán-Xil apuesta por darle un aire ambiental, con sonidos que recuerdan a los de la naturaleza o incluso a zonas más urbanas. Es un estilo muy peculiar que logra transmitir mediante su música. Yo seré el encargado de tocar el órgano y después tendremos una pequeña charla con el público.

¿En qué momento un joven decide dedicar su vida a un instrumento como el órgano?

Para mí siempre fue una vocación. Creo que empecé con este instrumento cuando tenía 11 o 12 años y fue algo que me atrapó desde un primer momento. Siempre sentí un gran interés, tanto por este instrumento como por la música histórica e general.

¿Cree que sería necesario apostar por atraer a un público más amplio a este tipo de conciertos?

Es que la gente no lo cree, pero, aunque parezca lejano, ya hay mucha gente aficionada al órgano. Hay gustos para todo, pero creo que lo que le falta a mucha gente es dejarse llevar por este tipo de música y tener un primer contacto. Hay mucho público potencial que ni siquiera se acerca a este tipo de música, quizás porque lo relaciona con la Iglesia, o porque le parece antiguo o simplemente porque no lo conoce y no le llama la atención. Creo que es un problema de desconocimiento y no necesariamente de que a la gente no le guste la música organística.

Pero, si lo comparamos con otros países de Europa, en España aún queda mucho por hacer...

Pero en otros países, sobretodo en los del norte del continente, el órgano no se dejó de usar en las eucaristías. Se trata de una diferencia muy importante porque en España en algún momento se perdió esta tradición y eso hace que la gente no haya tenido una relación directa con este tipo de música. Hay mucha gente que no se hace siquiera una idea de cómo suena un órgano y no hablemos ya de conocer su funcionamiento. Lo cierto es que si se siguiera utilizando, incluso la gente que no va a misa habitualmente tendría una idea más clara de como suena este instrumento y quizás sentiría un mayor interés por él.

Este ciclo apuesta por una serie de conciertos en los que el público estará a escasos metros del instrumento y del artista, ¿qué le parece la iniciativa?

Me parece bien. Es cierto que normalmente el órgano está en lo alto y la gente no tiene mucho contacto con él, se ve como algo lejano. Me parece correcta cualquier actividad que ayude a acercar al público al instrumento, porque también es una forma de comprenderlo mejor.