Herida leve con arma blanca una taxista de Santiago durante un atraco

Santiago. Ocurrió al filo de las 06.30 horas de esta mañana, en las inmediaciones del Hospital Clínico de Santiago. Una pareja se subió al taxi de Sonia. El hombre se apoyaba en una muleta. Le pidieron que les llevara a la “carretera de A Estrada” y la taxista puso rumbo a la zona. Cuando llegaron a la altura de A Ramallosa, los dos clientes le pidieron que se desviara por una pista. Y cuando llegaron a un entorno donde no había casas, no dudaron en sacar una navaja, que el hombre puso sobre el cuello de la conductora. Se trataba de un atraco, el quinto que sufren taxistas compostelanos en las últimas dos semanas, asegura el presidente de Radiotaxi, Jesús García. Tras varias vueltas por las pistas la zona, amenazada con el arma blanca, la mujer consiguió regresar a la carretera general donde, en cuanto pudo, saltó del coche en marcha, no sin antes sufrir una herida en el cuello a causa de la presión ejercida con el arma blanca. Ella trató de escapar, hasta que fue rescatada por un conductor, que la llevó a un bar cercano. La taxista fue trasladada al hospital Clínico, donde recibió asistencia sanitaria, si bien ya ha recibido el alta médica. Según pudo saber este periódico, los atracadores ya fueron detenidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando intentaban robar otro vehículo en el aparcamiento de un establecimiento hostelero de la zona donde se produjo el incidente. El taxi en el escaparon los autores de los hechos, a los que se les incautó un botín de aproximadamente 150 euros, también fue hallado en el transcurso de esta jornada en una pista del entorno.