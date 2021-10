Hombre y mujer unidos

EN ESTA SOCIEDAD actual habrá cada vez más discusión sobre el género de una persona en un momento pasado de su vida, y, si no median documentos al respecto, sobre los diversos hombres o mujeres que hayan compartido la casa de uno o una. Más todavía, se tratarán de definir los derechos de las mascotas respecto de lo que pertenece a los hijos, y de puntualizar más la legislación referente a dos seres del mismo sexo que conviven. Sin embargo, por mucho que se legisle, lo que se establezca no serán otra cosa que leyes humanas, sujetas más adelante a la revisión de la mayoría.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del libro del Génesis, sitúa a Dios reflexionando, después de haber creado al varón. Le busca un ser semejante, pues el hombre se sentía solo; sin embargo, entre los animales no encuentra el varón ninguno de su especie. Entonces, Dios le saca al hombre algo de lo que era su intimidad, lo más cercano al corazón. Cuando surgió la mujer, el hombre no pudo decir sino que “esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos”. Por ello abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Jesús responde a unos judíos que le preguntaban si podían divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Les dice que no podrán nunca, pues desde el principio el Señor los creó hombre y mujer, uno y una. Ambos están llamados a vivir unidos, hasta el punto de formar una sola carne. De este modo, lo que Dios ha unido no puede separarlo el hombre. Sea, pues, el hombre o sea la mujer, si se unen a otra persona distinta, cometen adulterio. El autor de la Carta a los Hebreos nos dice que Jesús, precisamente mediante su pasión y su muerte, ha sido coronado de gloria y honor. De este modo, para llevar a las muchedumbres a la gloria, perfeccionó y consagró con sufrimientos al guía de nuestra salvación. Por ello puede llamarse nuestro hermano, pues unos y otros tienen su origen en el propio Dios.