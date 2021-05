Homenaje a Ramón Domínguez, insigne maestro de la Medicina

La sede de Santiago del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña acogió ayer la I Jornada de Formación Médica Profesor Ramón Domínguez, en homenaje a este insigne maestro de toda una generación de médicos de la Facultad de Medicina de la USC. El presidente colegial, Luciano Vidán, presentó la jornada y, a continuación, el historiador Ricardo Gurriarán hizo una semblanza del profesor Domínguez tras recuperar algunas grabaciones sonoras con su voz.

El ponente repasó su itinerario formativo y las acciones más importantes que llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago desde la posguerra hasta casi el final de la dictadura. Según Ricardo Gurriarán, “Ramón Domínguez demostrou un compromiso e unha dignidade persoal fóra do común”. Formó parte de los firmantes “dun escrito dirixido ao Ministerio de Educación para que readmitiran a tres catedráticos que foran expulsados dos seus postos en Madrid”. Durante los incidentes de 1968, también advirtió a las autoridades que, “se non levantaban as sancións propostas para os implicados, el dimitiría como xuíz instrutor de expedientes, un cargo que ocupaba desde 1952”.

También fue el encargado de pronunciar “unha conferencia sobre Severo Ochoa

–que, ao igual que el, era discípulo de Juan Negrín– despois de que recibira o Premio Nobel”.

Más tarde, fue el turno de sendas ponencias sobre la formación del profesorado de la Facultad de Medicina compostelana en tiempos de Ramón Domínguez y en la actualidad. El hijo del homenajeado, Fernando Domínguez, presentó a los ponentes: Carlos Diéguez, catedrático de Fisiología y director del CIMUS, que habló sobre La formación del profesor básico, y Francisco González, catedrático de Oftalmología y jefe de este servicio en el CHUS, que abordó La formación del profesor clínico.

El primero de ellos se centró “en las distintas estrategias para formarse como profesor, una cuestión sobre la que no existe una doctrina fija, porque lo que funciona en algunos lugares no lo hace en otros”. En concreto, el profesor Diéguez abordó “la trayectoria del departamento de Fisiología en esta materia”, cuyo hito más importante “llegó cuando, en la década de los años setenta, Ramón Domínguez decidió que el futuro profesorado debía formarse en los mejores centros del mundo para, más tarde, recuperar ese talento”. Esto es algo por lo que, “con ciertas reformas, seguimos apostando hoy en día. De hecho, en los últimos años, el departamento ha superado su récord en cuanto a la captación de investigadores Ramón y Cajal, que es una convocatoria altamente competitiva”.

Por su parte, Francisco González analizó “cómo es la carrera académica de los profesores de asignaturas clínicas de Medicina –aquellas más vinculadas a las diferentes especialidades– en países anglosajones como Reino Unido, Alemania o la parte flamenca de Bélgica, y en otros mediterráneos, como España e Italia”. Para poder ejercer como docente clínico, “normalmente se exige tener la especialidad, algo que se consigue a través del MIR

–de los diferentes nombres que este recibe en otros países–. En el ámbito anglosajón, el acceso se realiza a través de entrevistas y evaluaciones directas a los alumnos, mientras que, en los mediterráneos, el proceso conlleva un examen”.

Cada alternativa, “tiene ventajas y desventajas”, aseguró el profesor González. “En el caso de acceder por puntuación, podemos decir que el proceso es más democrático, pero no existe corresponsabilidad porque el hospital recibe a quien le toca por elección”. En el modelo anglosajón, sin embargo, “el centro elige al residente”.

La jornada se cerró con una tertulia en la que participó el público. Debido a las limitaciones impuestas con motivo de la pandemia, al evento solo acudieron presencialmente poco más de cuarenta personas. Entre los asistentes estuvieron tres Medallas de Oro y Brillantes del Colegio Médico, Ángel Carracedo, José Castillo y Joaquín Potel-; el exrector de la USC, Juan Casares y el vicerrector de la Universidad compostelana, Víctor Arce, entre otros participantes.