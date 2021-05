Homenaxe aos 165 traballadores da Área sanitaria xubilados no 2020

Santiago. A Área Sanitaria de Santiago e Barbanza homenaxeou onte aos 165 traballadores que se xubilaron o ano pasado nalgún centro da área compostelá. Entre eles persoal de enfermería (enfermeiras, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería ou técnicos de laboratorio), facultativos, celadores, persoal administrativo, traballo social, pinche de cociña ou mecánicos, entre outras moitas categorías profesionais que conforman a sanidade pública compostelá.

Este ano a homenaxe non puido contar co apoio de familiares e compañeiros dos centros sanitarios cos que habitualmente se comparte un aperitivo ao rematar o encontro, que nesta ocasión só se puido seguir en directo pola intranet da área sanitaria.

Tanto a xerente da área, Eloína Nuñez, como o decano da facultade de Medicina, Julián Álvarez, agradeceron o traballo desenvolvido todos estes anos polos profesionais que se veñen de xubilar e destacaron o principal valor do sistema sanitario son os seus profesionais. Pola súa banda, tanto Santiago Torreira, médico de familia do Centro de Saúde de Conxo, como Eugenia Martínez Sancosmed, enfermeira e coordinadora do Servizo de Ribeira, que falaron no nome de todos os homenaxeados, destacaron os grandes cambios experimentados na sanidade pública. s. cuiña