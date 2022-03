Hostalaría Compostela no secundará el paro

28 DE MARZO. La junta directiva de la Asociación Hostalaría Compostela ha decidido “non secundar o paro patronal convocado para este luns, 28 de marzo, nin participar finalmente na rolda de prensa que ofrecerá hoxe, venres, Hostelería de Galicia xunto con outras asociacións”. De esta forma, Hostalaría Compostela, entidad que representa a más de 600 locales de hostelería de Santiago y comarca, “sendo a segunda asociación do sector máis grande de Galicia”, quiere “manifestar o seu total apoio ás reinvindicacións dos transportistas e tamén denunciar a grave situación que atravesa o sector hostaleiro por mor do incremento de prezos enerxéticos e das materias primas, mais considera que a convocatoria deste paro non se ten feito de maneira correcta”.

Desde Hostalaría Compostela sostienen que la convocatoria del próximo lunes “preséntase como unha folga, cando se trata dun paro patronal. Ademais, se convoca con escaso tempo como para poder negociar cos empregados e incluso, poder informar aos clientes. Convócase ademais nun luns, cando é o día de peche de moitos dos bares e restaurantes, polo que o seu impacto non será medible”, subrayan.

Asimismo, añaden que “moitos locais, a pesar de compartir as reinvindicacións, atópanse nunha situación delicada na que necesitan traballar e non se poden permitir nestes momentos realizar un paro”. ECG