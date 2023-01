Hostalería pide ter en conta os seus negocios á hora da recollida de lixo

Santiago. A posta en marcha do novo servizo de recollida de residuos para os locais de hostalería situados no Casco Histórico xerou un gran descontento no sector, tal e como puido constatarse na reunión celebrada na sede da Asociación Hostalería Compostela, na que os afectados acordaron pedir unha reunión coa concelleira delegada de Políticas Sociais, Mila Castro, e os responsables das empresas Urbaser e Coregal, aberta á participación de todos os hostaleiros que desexen participar, para así poder atopar unha solución ao problema da recollida de lixo.

Tal e como sinalaron varios dos presentes, a pesar de que desde o Concello de Santiago anunciouse unha campaña informativa de proximidade para solicitar datos, necesidades e opinións do colectivo, esta non se levou a cabo, polo que existe “un descoñecemento profundo” sobre o proxecto de reciclaxe e o funcionamento do servizo. Neste senso, insisten en que as medidas adoptadas, tanto no referente aos colectores repartidos para o depósito de residuos, como os horarios de recollida “inviables desde todos os puntos de vista co desenvolvemento do noso traballo nos nosos locais” non son acordes “coa realidade da actividade que desenvolve o hostaleiro, nin coa propia cidade”, xa que moitos apuntan a que os horarios de recollida estipulados molestarán aos propios veciños e turistas.

“A recollida de lixo”, inciden, “debe facerse adaptada aos peches de hostalería”, polo que propoñen rexeitar a recollida dos colectores que está a repartir o persoal da empresa Urbaser ata que o Concello de Santiago negocie co sector as condicións de recollida do lixo.

Desde Hostalería Compostela confirman a sensibilización do sector coa reciclaxe e o respecto polo medio ambiente, “pero debe ser cunhas medidas consensuadas, que teñan en conta as necesidades do colectivo”. Lembran, ademais, que “o novo sistema conleva a recollida de envases lixeiros a partir das 17.00 horas, papel e cartón a partir das 20.30, fracción orgánica e resto a partir das 23.30”, horas ás que os hostaleiros deben sacar os colectores correspondentes para a súa recollida.

O BLOQUE. Pola súa banda, o BNG propón modificacións no programa de instalación de illas de recollida selectiva de residuos na Cidade histórica “de cara a facilitar a súa utilización por parte da veciñanza”. Namentres estiman positivo que haxa un cambio de modelo, “aínda que resulta insuficiente”, aclaran, agardan que “o sistema porta a porta para comercio e hostalaría se poña en marcha canto antes”.

O Bloque reclama ademais que se intensifique a campaña de sensibilización e de información sobre o novo sistema “para pedirlle á veciñanza que se implique, que sinta o orgullo de vivir nunha zona histórica que debe estar limpa e coidada”.

Así mesmo, desde o grupo afirman ter recibido moitas queixas; unha delas, sinalan, “é que o compartimento destinado a biorresiduos é do mesmo tamaño que para as outras fraccións, cando supón máis da metade e, por tanto, ou non están ben dimensionadas ou non teñen previsto reciclar”. Tamén recibiron comentarios sobre o depósito dos colectores móbiles que quedan estacionados en Salgueiriños “polo que urxe ao Goberno local a buscarlle unha solución”. ecg