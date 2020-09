Hostelería reclama medidas para salvar al sector de la ruina

Tras las medidas aprobadas por la Xunta para el Concello de Santiago debido al aumento de casos de covid, y que limitan, entre otros aspectos, las reuniones de no convivientes a diez personas y prohiben el consumo en barra en los bares, que han tenido que rebajar el aforo al cincuenta por ciento, así como limitar el horario de cierre a las 01.00 horas, desde la Asociación Hostelaría Compostela han vuelto a subrayar la situación crítica que vive el sector. En sentido, tras la reunión que mantuvieron ayer con los diputados del BNG en el Parlamento Gallego, Carmela González y Daniel Pérez, desde la entidad manifestaron “a falla de diálogo coa Xunta e a necesidade dunha folla de ruta clara para a posta en funcionamento do sector”.

Además de la presidenta de la Asociación Hostelaría Compostela, Sara Santos, y del directivo Sergio Fernández, en el encuentro también participaron Lucía Vázquez, presidenta de la Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Santiago; Pepe Doré, de la Asociación Galega de Salas de Concerto (ClubCultura), y Ángeles González, de la Asociación Cultural Cidade Vella. “A hospedaxe, o ocio nocturno, os músicos e outros axentes culturais que integran a hostalaría en Galicia están a atravesar un momento crítico por mor da crise da covid-19. É un sector fundamental para a nosa economía e do que viven, ademais, outras moitas empresas”, señalaron los hostelerenos tras la reunión, durante la cual lamentaron que “a Xunta estea tomando as decisións de xeito arbitrario e solicitaron colaboración para conseguir un diálogo directo co Goberno galego”.

Además, desde el sector también pidieron que se establezca “unha folla de ruta consensuada que garanta a volta ao traballo dunha forma paulatina, rápida e segura”. En cuanto al ocio nocturno, demandaron la eliminación, con carácter inmediato, de la orden del 15 de agosto de la Consellería de Sanidade que “obriga a pechar os locais da noite e establece a 1 da madrugada como horario máximo de feche en todos os locais de hostalaría”.

Entre otras cuestiones, también solicitaron “unha prórroga permanente dos ERTE ata a plena recuperación do sector; axudas directas aos traballadores autónomos que non poden abrir os seus negocios ou a exención nas cotas de seguridade social e de taxas municipais e autonómicas ata o verán do 2021, así como a redución do IVE ata o 7 %”.

Por último, desde Hostelaría Compostela indicaron que de no lograrse un consenso con la Xunta lo antes posible, y debido a la gravedad de la situación, el sector “xa está a preparar a convocatoria de distintas mobilizacións en sinal de protesta”.