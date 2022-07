Hosteleros aseguran que el bum turístico no basta para hacer rentable su negocio

Compostela se despedirá esta noche de diez días cargados de fiesta con motivo de la celebración del Apóstol. Jornadas que tiñeron la atmósfera de la urbe con los colores y sonidos propios de unos festejos únicos y que, al mismo tiempo, fueron singulares por haber coincidido con la celebración de este doble Año Santo y haber supuesto el retorno de las Fiestas por todo lo alto tras un bienio de restricciones.

Sin embargo, una realidad distinta es la que ha vivido el sector hostelero de Santiago, que ayer lamentaba “un grave problema de rendabilidade nos negocios” que está haciendo que se desplomen sus beneficios mientras que sus cifras de aforo y servicios se elevan hasta los niveles prepandemia.

MENORES BENEFICIOS. Así, vecinos, peregrinos, visitantes y turistas acogieron con especial ilusión y anticipo la llegada de este velo de danzas, música y color que por diez jornadas ha permanecido posado sobre la capital gallega. Así lo confirmaba ayer la Asociación Hostelería Compostela a través de un comunicado en el que afirmaba que “tanto os datos de ocupación de hoteis e pensións como o servizo que están ofrecendo os bares e restaurantes de Compostela e a súa comarca están movéndose en cifras similares as do ano 2019”. Sin embargo, señala el presidente de la Asociación, Thor Méndez, “os locais están cheos, as caixas son as mesmas, pero o beneficio é moito menor”.

La entidad achaca esto, principalmente, a dos factores de peso: “Por un lado, moitos establecementos de hostalaría están enfrontándose na actualidade ao pago dos créditos ICO que se viron obrigados a pedir durante a pandemia” y, por otro, “o brutal incremento de custes enerxéticos e de subministración, así como a inflación que supera o 10 %, que estamos vivindo nestes tempos están facendo moito dano a uns negocios que viñan de pasalo moi mal nos últimos dous anos”. A esto se añade el efecto de un número de cambios en los hábitos de consumo, señala Rodríguez, como los casos de “familias que saen a comer fóra, pero non piden sobremesa, ou xente que sae a tomar algo pola noite e pide cervexas en lugar de copas”, además de, acusan, la “existencia dunha ampla oferta de aloxamento turístico ilegal que convén regular”.

De un modo u otro, la jornada de hoy marcará el final de este periodo de intensa actividad a cuenta de las celebraciones del Apóstol. Y, para el disfrute de muchos, la clausura vendrá dada tras una última jornada cargada de multitud de actividades y propuestas que se llevarán a las rúas, plazas y parques de la ciudad.

TRAD FEST. Por un lado, la cuarta edición del Trad Fest arrancará a las 11.00 horas con una ruada desde San Pedro y, a las 11.30, Mercedes Prieto y Serxio Cobos ofrecerán un taller de danza de rueda en el Escenario Bailes, en el Parque de Bonaval. El Escenario Músicas de este mismo lugar acogerá, a las 12.30, un concierto en directo del dúo sueco Symbio.

De forma simultánea, a la misma hora dará comienzo otra ruada; en este caso, desde el Obradoiro. A las 13.00 horas volverán los conciertos con los vigueses Trilitrate, que actuarán en el Escenario Cordas e Sopros en la Iglesia de Bonaval, y será el turno de Tres Pesos en el Escenario Cantos de Bonaval a las 13.30, tras lo que se dará paso a la programación de la tarde.

A las 16.00 horas tendrá lugar un segundo taller a cargo de Mercedes Prieto y Serxio Cobos, de nuevo en el Escenario Bailes, y la música volverá al Escenario Cantos a las 16.30 con un concierto de mano de Chulada da Ponte-Velha. Media hora tras su inicio, a las 17.00, dará comienzo una tercera ruada desde Bonaval.

El resto de la velada se repartirá entre la banda de folk portugués Seiva, que estará a las 18.00 horas en el Escenario Músicas, Fréderic Bougouin en el Cordas e Sopros a las 18.30, María Mazzota en el Cantos a las 18.30, que coincidirá con el inicio de la última ruada desde Bonaval; Comando Curuxás en el Músicas a las 19.30, Sheila Patricia a las 20.30 en el Cantos y, finalmente, un espectáculo en directo de Xisco Feijóo en la Praza da Quintana.

ÚLTIMOS CONCIERTOS. Sin embargo, por la tarde las propuestas serán dobles, pues tendrá lugar toda una variedad de actividades en el marco del cartel de este último día de celebraciones. A las 19.00 horas tendrá lugar otra proyección del ciclo Cinema no Parque en el Eugenio Granell en la que se proyectará el filme Zapatos rojos y los siete trolls, del director coreano Sung-ho Hong. Y, a las 20.00, la protagonista volverá a ser la música: esta vez, será Mazarelos la que acoja un concierto triple de Ilona Timchenko al pia-

no, Artei Theotonio al cello

y Liana Gourdjia al violín.

Seguidamente, el dúo gallego de rock y grunge Bala actuará en directo a las 21.00 horas en el Parque de Galeras. Tras su concierto, a las 22.00, dará comienzo la proyección de la película Malencolía, de Alfonso Zarauza, última del ciclo Cinema no Parque. Con el final del programa ya cercano, a las 22.45 tocarán en la Quintana la banda banda de fusión de rock y afrobeat La Chiva Gantiva, y la Orquesta Costa Dorada ofrecerá la última sesión de música en vivo en la Alameda.

Finalmente, el broche a la velada lo pondrá el show de luces y pirotecnia que despegará desde la Cidade da Cultura y que marcará el final oficial de las Fiestas del Apóstol de este año. Los fuegos pequeños servirán de despedida del Apóstol 22.