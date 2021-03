“Hubo albergues que abrieron solo para que pudiera dormir yo”

Enamorado de la cultura del Camino y de la historia del Apóstol, a Sebastián Jareño la crisis económica le llevó a mudarse de su Villarrobledo natal –un pueblo de Albacete muy ligado a la Ruta– a Pontevedra, donde trabaja en el sector de la construcción. Lo primero que se planteó antes de realizar la mudanza a Galicia hace dos meses fue que tenía que coger la bandera de la Archicofradía de Santiago Apóstol para correr la pita en Compostela. Con las restricciones sanitarias muy presentes y para poder adaptarse a sus horarios laborales, decidió dividir el Camino y no hacerlo de golpe.

León fue el punto de origen de este peregrino que caminó sin compañía alguna durante la mayor parte del recorrido, excepto en la última etapa, ya en tierras compostelanas. “Fui haciendo los tramos poco a poco, me acercaban por la mañana hasta el punto de origen y estaba de caminata todo el día hasta el siguiente, donde me recogían. La verdad es que muy bien, me encontré poca gente pero fantástica. Y cada vez los albergues están mejor”, explica. Todo pese a que la pandemia ha alejado a los grandes grupos y muchos albergues permanecen además cerrados. De hecho, Sebastián se encontró con alguno cerrado y tuvo la suerte de que los responsables abrieron una noche para que él pudiese dormir. En este sentido, destaca la amabilidad de las personas, así como la magia del Camino: “Es muy emocionante, un orgullo muy grande para mí y para la Archicofradía. Galicia tiene algo que engancha”. Pese a la buena experiencia, le decepcionó no encontrarse la estatua del papa al llegar al Monte do Gozo.

“Ha sido un Camino distinto, sin gente, más de introspección, de oración. Ahora esperamos hacer los últimos 100 kilómetros del Camino en junio bajo el paraguas de la Archicofradía para que pueda obtener la Compostela en honor al 500 aniversario”, anuncia Sebastián. Formada por 300 personas, son una de las pocas agrupaciones de España en las que se hace el ritual en honor a Santiago Apóstol. “Y a nivel cultural hemos hecho muchos congresos anuales juntando a varias hermandades”, añade este capataz de la cofradía. En Villarrobledo y en la comarca el Camino es una institución en sí mismo, y es de hecho una de las zonas que concentra murales dedicados a la Ruta en sus monumentos.

Con la emoción de ondear su bandera en el Obradoiro y de cruzar la Puerta Santa, Sebastián Jareño ya espera ahora a que llegue el verano para poder peregrinar con sus compañeros por las rutas que él ya conoce y que tanto ha disfrutado pese a la situación sanitaria actual. Asimismo, solicitan a las autoridades de la Archidiócesis compostelana colaboración para que su cofradía pueda contar con una Compostela oficial para guardar en los archivos de sus 500 años de historia.