Humor y homenaje a las víctimas del covid-19 para iniciar las fiestas del Apóstol

Arrancan esta mañana las fiestas del Apóstol 2020 con un pregón que estará marcado por el humor y también por el recuerdo a las víctimas del covid-19; que incluirá, además, un reconocimiento a todos aquellos colectivos tan importantes durante esta pandemia para garantizar nuestra salud, nuestra seguridad y nuestro bienestar. Comienzan así 15 días de celebración, con propuestas para todos los públicos y en formatos más reducidos y seguros a causa de la pandemia del coronavirus.

La plaza del Obradoiro acogerá esta tarde, a partir de las 21.00 horas, el espectáculo O recuncho da comedia, que estará protagonizado por los reconocidos cómicos Rober Bodegas, Javier Veiga y David Amor. Darán paso a Jaime Tizón, el bombero rockero que llegó a los hogares de cientos de compostelanos durante el confinamiento. En torno a las 22.30 horas tendrá lugar el pregón de las fiestas, que moderará el periodista de la Cadena Ser Luis Pardo y en el que intervendrán una enfermera que prestó servicio durante el pico de la epidemia y una persona que superó el coronavirus. Ambas relatarán su experiencia al público

Junto a ellos, en los balcones de la Casa Consistorial estarán representantes de Protección Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Policía Autonómica, Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja, personal sanitario, servicios sociales, parques y jardines, servicio de limpieza, servicio de agua, personal de supermercados y de distribución, agricultura y ganadería, educación y medios de comunicación... Es decir, representantes de los servicios que estuvieron al pie del cañón durante los peores meses de la enfermedad.

Aunque el pregón supondrá el inicio oficial de las fiestas, estas arrancarán ya bien temprano, a partir de las diez de la mañana, con las alboradas a cargo de los Muiñeiros do Sarela. Y ya por la tarde, a las 19.30 horas, comenzará en la Alameda una de las citas tradicionales de estas fechas, el Torneo de Chave, que alcanza su XLII edición.

Las propuestas musicales de esta primera jornada del Apóstol 2020 vienen de la mano de Nakany Kanté y A Banda de Nash. Estos últimos actuarán a las 21.00 horas en el parque de Galeras, mientras que la cantante guineana subirá al escenario de A Quintana a las 22.00 horas.

Cabe recordar que para participar en todas las actividades de estos 15 días, que son gratis (excepto una cita en el teatro Principal), hay que realizar una reserva a través de la web reservas. gal, para así tener un control de los aforos y poder garantizar las distancias de seguridad. Las reservas siguen activas y ya son muchos los espectáculos que agotaron las entradas. A todas estas actividades habrá que acudir con una antelación de 30 minutos y con la mascarilla, que es obligatoria.

Los espectáculos con mayor aforo se celebrarán en la plaza de A Quintana. Además de Nakany Kanté, por el escenario pasarán artistas como Aretha Soul Divas & The Silverbacks (sábado 18), Broken Peach (domingo 19), A Banda da Loba (martes 21), TéCanela (miércoles 22), Najla Shami (jueves 23), Gaizka Project (viernes 24), Xacobe Martínez Antelo Trío (lunes 27), Nastasia Zürcher (martes 28), Germán Díaz & Benxamín Otero (miércoles 29) u Ortiga (viernes 31).

También en A Quintana habrá tres jornadas dedicadas a la música y bailes tradicionales: el espectáculo Do blues ao alalá, el lunes 20; las Xornadas de Folclore Galego, el Día del Apóstol; y el TradFest, el domingo 26. Y tampoco faltará otro de los conciertos más esperados en el Apóstol, como es el de la Real Filharmonía de Galicia, que esta vez se celebrará el día 30 y con un programa dedicado a Beethoven.

Otro espacio principal será el parque de Galeras, donde además de conciertos, habrá espectáculos de humor y otros para toda la familia. Por allí pasarán artistas como A Banda de Nash, Mad Martin Trío, Lou Reyes & The Rockin Corsarios, el espectáculo familiar Pirilampo, la función teatral de Teatro del Andamio, el monologuista Oswaldo Digón, Colt 45, Andhrea & The Black Cats, Escuchando Elefantes, Agoraphobia, las propuesta familiares de Uxía Lambona o Na Casa de Caramuxo Teatro, el monólogo de Pablo Meixe & Danny Boy Ribera, Triska o The New Raemon. Además, habrá algún concierto y actividades como danza o performances en lugares como el parque de Bonaval, donde estarán Antía Muíño, 16 mm, Thesaurus, Marcelo Dobode, MounQup o Ukestra.

En la Alameda se podrá disfrutar sobre todo de propuestas para toda la familia, especialmente de circo. Y en el parque de Eugenio Granell habrá un ciclo de cine al aire libre.

Tampoco faltarán citas tradicionales como el Torneo de Chave, el concierto de la Banda Municipal, el Día do Traxe Galego, los gigantes y cabezudos (que esta vez se concentrarán en A Quintana) o el Día de Padrón, hermanado con Santiago.