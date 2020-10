IES de Pontepedriña: “Las aglomeraciones solo fueron puntuales”

Los centros compostelanos prepararon durante el verano y en septiembre los protocolos para la vuelta al cole del curso del covid. Era cuestión de tiempo que los primeros contagios dificultasen el día a día en los institutos y eso es precisamente lo que ha ocurrido en el IES de Pontepedriña. La semana pasada algunas familias percibieron cierto descontrol en las entradas y salidas del centro, tal y como muestra la imagen.

“Os comunico sobre el protocolo a seguir por el IES Pontepedriña, en el cual tanto a la salida como entrada se juntan todos los alumnos”, expresaba una de las madres de los alumnos. Desde el centro reconocen que se han producido aglomeraciones en las horas puntas de entrada y salida, y han aclarado que el problema lo ocasionó la falta de personal de conserjería. Un trabajador dio positivo y otros dos tuvieron que someterse a una cuarentena, lo que les llevó a permanecer fuera del centro. “Hubo dificultades en las primeras horas para abrir el centro”, reconoce el director del instituto, Javier Dapena, que aclara que sin el personal necesario no se podían abrir con rapidez los diferentes portones de acceso que se habilitaron para mantener las distancias.

“Fue una circunstancia puntual y la Consellería tenía conocimiento pero no nos podían mandar más personal”, explica el director. En todo caso, tras las protestas de varias familias, Dapena anuncia que hoy se incorporarían las personas encargadas de controlar los accesos. Otro tema son las posibles aglomeraciones que se puedan formar en el exterior del recinto escolar. El centro no abre hasta que llegan los autobuses que cubren las rutas escolares por lo que si hay alumnos que llegan al centro algo antes tienen que esperar en el exterior.

“Fuera del recinto, si hay niños que llegan antes, no podemos evitar que estén más o menos cerca”, insiste el director de este instituto.

Al problema vivido en los últimos días, se suma la preocupación de las familias por la ventilación de las aulas. Tal y como estipulan los protocolos covid se debe mantener la máxima ventilación posible en los espacios cerrados. Sin embargo, algunas familias alertan de que el frío y la lluvia suponen un contratiempo, especialmente para aquellos a los que le toca sentarse más cerca de la ventana. En este sentido, Dapena reconoce que esto tiene difícil solución. “La ventilación debe mantenerse”, explica.

RECREOS Y LLUVIA. La misma situación que se vive con la ventilación dentro de las aulas ocurre en las horas del recreo ahora que comienzan la lluvia. El instituto recuerda que no cuentan con un patio cubierto y que esta es una petición que se ha realizado en numerosas ocasiones a los responsables de Educación. La alternativa para que los alumnos no se mojen en los días de lluvia es o bien que se queden en el interior del centro o en las zonas de soportales. “No puede ser porque es poco espacio para todos. Quedaría que se queden cada curso dentro del aula”, explica Dapena. Para que eso sea posible se necesitarían más profesores de guardia ya que los alumnos no pueden quedarse solos dentro de la clase.

TECNOLOGÍA. Al margen de todo esto, el instituto sigue a la espera del equipamiento informático prometido por Educación. Cuando comenzó el curso, la dirección del centro denunció a este diario las necesidades de decenas de alumnos de primero de bachillerato que tienen modalidad semipresencial y que no cuentan con el equipamiento o la conexión necesaria. Tras solicitar a la Consellería una solución, Educación les garantizó que se compraría el material o se facilitaría una partida al centro para que se hiciese cargo. De momento, esta ayuda no ha llegado. Desde el instituto habían expresado su confianza en tener este inconveniente solucionado antes de que finalice octubre, un mes y medio después del inicio del curso escolar.