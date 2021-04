‘Igualdad’ en las calles más emblemáticas de la zona vieja

CASCO HISTÓRICO. El informe del Instituto Nacional de Estadística muestra que la renta media neta por habitante en el casco histórico de Santiago se mueve en torno a los 15.000 euros. En el caso concreto de calles emblemáticas como la rúa do Franco el dato asciende a 16.757 euros, al igual que en la rúas do Vilar y Nova. En otros puntos de referencia de la zona monumental, como San Francisco, la cifra cae a 14.768 euros. Por el contrario, la renta media en uno de los puntos más conocidos de la ciudad, la Praza Roxa, asciende a 16.000 euros, un dato muy inferior al que se recoge, por ejemplo, en la rúa Carreira do Conde, donde la cifra es superior a 20.000 euros. redac