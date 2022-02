Impulso al Castillo da Rocha Forte, declarado Bien de Interés Cultural

··· Precedidos por las oportunas catas arqueológicas, realizadas por el departamento municipal y en las que han salido a la luz importantes vestigios históricos, la junto de Gobierno aprobó iniciar los trámites para la recepción de las obras de acondicionamiento del espacio interior de la fortaleza, así como el exterior, con la construcción de un estacionamiento.

··· “O equipo de arqueólogos traballou moito neste asunto e ségueo facendo. Sabemos que dende o departamento do Concello e dende Cultura da Xunta están a traballar no tema. Nun mes comezarán as obras de aparcamento, que favorecerán as visitas, e será algo moi importante”, señala Carlos Delgado.