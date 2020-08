Inauguración de una estatua a Díaz Pardo en plena Alameda

Con motivo del centenario del nacimiento de Isaac Díaz Pardo, ayer se inauguró en la Alameda de Santiago una estatua del histórico pintor e intelectual galleguista en un acto al que asistieron varias personalidades de la política y la cultura locales, entre los que figuraban el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; la concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, y el propio creador de la estatua, César Lombera. También el poeta y dramaturgo Claudio Rodríguez Fer, así como uno de los hijos de Díaz Pardo, Camilo Díaz Arias, que acudió al acto en representación de su familia.

Así, fue el propio alcalde quien destapó la figura ante los aplausos del resto de asistentes. Sentado en uno de los bancos del parque y mirando hacia el casco viejo, la estatua está acompañada del lema ‘Santiago é a cidade que se configurou como centro de toda Galicia e na que meu pai me gravou na testa unha estreliña forxada na irmandade da luz e da liberdade’.

Con esta figura se pretende manifestar la conexión entre la realidad del artista y sus ideales, representados por uno de sus mayores referentes tanto a nivel político como a nivel personal y artístico, el escritor Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

Justamente a escasos metros de la recién inaugurada estatua se encuentra el monumento a Castelao.

Así, Isaac Díaz Pardo no seguirá mucho tiempo en su emplazamiento actual, ya que, tal y como recordaron en el acto de inauguración, su ubicación es provisional. Está previsto que la estatua abandone la vía que discurre entre el paseo dos Leóns y la carballeira de Santa Susana, donde se sitúa ahora, para trasladarse al final del parque de la Alameda, frente a la calle do Cruceiro do Gaio, de cara al espléndido paisaje de la ciudad que tantas veces dibujó con su padre. El traslado se hará una vez se haya finalizado el proyecto de las obras del muro de Pombal, que incluirá una conexión con esta zona. El acto estuvo repleto de emotivos homenajes, como el de Rodríguez Fer, quien leyó un poema en recuerdo del homenajeado.

También la concelleira de Acción Cultural realizó una ofrenda floral en nombre del Concello, y el propio Sánchez Bugallo se refirió en su discurso al pintor como “un home tan sinxelo como extraordinario” con un “enorme vínculo afectivo” con la ciudad.

Esta pieza suma una nueva obra del conocido escultor Cesar Lombera, nacido en Baracaldo en 1953, aunque residente desde los 10 años en Catoira. Lombera, autor de estatuas como la de Las Marías, en el mismo parque, es el escultor de los intelectuales galleguistas, habiendo representado a lo largo de su carrera a personalidades como Valle-Inclán, Alfredo Brañas, Quiroga o Paz-Andrade, muchos de ellos en la ciudad de Compostela.