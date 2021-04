Inauguran na Ánxel Casal a exposición ‘As primeiras xornalistas’

Santiago. A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, inaugurou onte na Biblioteca Ánxel Casal de Santiago a exposición As primeiras xornalistas, elas escribiron a historia, que está a percorrer as bibliotecas de xestión autonómica de todas as provincias desde hai un ano. A mostra, que recala agora en Compostela, achega de maneira visual e didáctica ao público a traxectoria de escritoras comprometidas coa modernización política, social e cultural de Galicia.

Tal e como indicou a conselleira, a exposición supón o merecido recoñecemento ao papel que xogaron as precursoras galegas da comunicación na loita pola igualdade entre mulleres e homes. “Unha loita para a que se serviron do máis indestrutible instrumento de poder: a palabra, na súa escritura, na súa voz e na súa capacidade de comunicar”, subliñou. Neste sentido, engadiu que “a forza do seu legado na loita pola equidade laboral sobreviviu e ata medrou ao longo do tempo”.

A Xunta pon a atención nesta exposición nas “mulleres que durante moito tempo foron silenciadas e invisibilizadas”, lembrou Lorenzana. E faino en espazos abertos ao público como as bibliotecas, lugar de encontro entre os máis novos e os máis maiores. s. cuiña