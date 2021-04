Incendio en el ‘macetero-cenicero’ de un piso de la avenida de Barcelona

La Policía Local de Santiago tuvo que acudir a primera hora de la mañana de este lunes a un piso de la avenida de Barcelona para apagar un incendio que se originó en un macetero, y que era usado, tal y como recoge el parte de incidencias de la jornada, como cenicero. No obstante, no fue necesaria la presencia de los Bomberos. Este no fue el único suceso de estas características que se registró en la capital gallega en las últimas horas, puesto que esta madrugada, en torno a las 03.00 horas, efectivos antiicendios de Compostela se desplazaron a un hotel ubicado en la rúa Rosalía de Castro para apagar un incendio que se registró también en una maceta situada en la fachada del edificio.