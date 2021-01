Incendio por un enchufe en República do Salvador

Dos fuegos. Afortunadamente no se registraron daños personales, pero los Bomberos de Santiago tuvieron que intervenir ayer para sofocar dos incendios. El primero de ellos tuvo lugar por la noche, cuando comenzó a arder un contenedor de residuos situado en la rúa do Lindeiro, entre Cruceiro da Coruña y rúa do Tambre. El segundo tuvo lugar poco después en la tarde de ayer, y se produjo en una vivienda particular situada en la rúa República do Salvador. Al parecer, señalaron los responsables del parque compostelano, el siniestro tuvo su origen en un enchufe, y a partir de ahí se extendió a un mueble situado en las proximidades y a unos papeles. Por suerte, las llamas no se extendieron a ningún otro punto, y pudieron ser extinguidas por los Bomberos, que también procedieron a ventilar el inmueble para evacuar el humo producido. Los daños, señalaron, no fueron importantes, dada la rápida intervención. redacción