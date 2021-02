Incertidumbre para el histórico hotel Peregrino tras la marcha de Hesperia

No es un buen momento para el sector hotelero en la capital gallega, puesto que la crisis sanitaria del COVID ha provocado que muchos de ellos hayan tenido que cerrar temporalmente. Uno de los establecimientos que todavía permanece sin actividad es uno de los más míticos de Compostela, el hotel Peregrino, que fue el primero de la capital gallega en contar con una piscina al aire libre, y que podría no reanudar su actividad incluso cuando mejore la situación sanitaria.

De hecho, la cadena Hesperia, que regentaba este hotel, confirmó a EL CORREO GALLEGO que el establecimiento de cuatro estrellas ya no forma parte del grupo. Así, fuentes de esta firma hotelera señalaron que “el contrato de alquiler con este establecimiento finalizó en diciembre del año pasado”, y la cadena decidió no renovarlo “por no encajar este activo dentro de su plan de negocio”.

Todo apunta a que el hotel no reabrirá a corto plazo, aunque la decisión la tienen los actuales propietarios, que podrían estar negociando ya con un nuevo gestor.

Inaugurado en el año 1965 estuvo recomendado en la prestigiosa guía Michelin durante muchos años y para los compostelanos su posible cierre supondría un mazazo sentimental, puesto que para muchos su primer baño en una piscina fue en el hotel Peregrino.

Además, compostelanos y también turistas recurrían a su servicio bufé en verano para poder hacer uso de la piscina y disfrutar de una jornada soleada y de relax en la zona ajardinada del establecimiento santiagués.

MÁS DEL OCHENTA POR CIENTO ESTÁN SIN ACTIVIDAD AHORA. La responsable del área de Hospedaje de la Asociación de Hostelería Compostela, Sara Santos, reconoció que en estos momentos sobre un ochenta por ciento de los hoteles de la capital gallega están cerrados y algunos de ellos, como podría ser el caso del Peregrino, podrían no volver a abrir sus puertas, una vez que se recupere cierta normalidad.

Santos admitió que el sector está viviendo un momento muy complicado, pero indicó que “empezamos a ver la luz al final del túnel, porque comenzamos a tener algunas reservas para junio, julio y agosto, y esto nos da una pequeña esperanza”.

Tampoco quieren echar las campanas al vuelo porque todavía hay mucha incertidumbre, sobre todo de cara a la Semana Santa, que no tienen muy claro que se pueda aprovechar a nivel hotelero.

Así, la responsable de la asociación de Hostelería Compostela se mostró muy cauta, puesto que el descenso de contagios en toda Galicia es muy lento. En el caso concreto de Santiago, la situación a nivel epidemiológico sigue siendo delicada. Además, son conscientes de que aunque las cifras mejoren, un nuevo brote o cualquier descuido podría provocar un nuevo aumento de contagios.

No obstante, Sara Santos deposita todas sus esperanzas en la llegada de las vacunas para poder inmunizar a la población, y en la temporada de verano ir recobrando poco a poco la actividad en lo que se refiere a los establecimientos hoteleros.

Por esta razón, desde el sector piden que las dosis lleguen cuanto antes a Galicia para que pueda inmunizarse a la población y se puede recobrar la actividad de una forma, más o menos normal.