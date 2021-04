Indignación por dos robos en el mismo negocio del Vilar con escasos días de diferencia

La responsable de la tienda de ropa y complementos Morgana, en el número 57 de la rúa do Vilar, todavía no se había repuesto del robo que sufrió la semana pasada cuando, este martes, volvió a vivir una situación similar. Para su sorpresa, los dos hombres que entraron en la tienda eran los mismos que le había robado parte de la caja del día el pasado 20 de abril. Tal y como relata la propia dueña, la semana pasada se llevaron los billetes de la caja. Los ladrones aprovecharon que una empleada se encontraba ocupada en la oficina, situada en la parte trasera de la tienda, para manipular el avisador de entrada de clientes situado en la puerta. Una vez completada esa operación, consiguieron entrar al local sin que el avisador se activase, para llegar hasta la zona donde está situada la caja y coger el dinero. Las cámaras del local recogieron toda la operación, unas imágenes que se ofrecieron a la Policía por parte de los responsables.

Para sorpresa de las víctimas del robo, los agentes tenían perfectamente identificados tanto los nombres como los rostros de los culpables, por lo que “resulta incomprensible que esta gente esté en la calle cuando están perfectamente localizados y son reincidentes. También sabemos que son personas que tienen problemas de drogas”, explican desde la tienda. Con la denuncia puesta, el segundo robo, en este caso intento de robo, llegó este martes. Sin embargo, la presencia del marido de la dueña impidió una nueva sustracción, ya que agarró a uno de los autores para que no escapase hasta la llegada de los agentes. “Ya no pusimos la denuncia porque no se produjo un robo, y porque ya sabemos que hay impunidad, que es lo que más nos indigna de todo lo que sucedido”, cuentan los afectados. Su indignación va más allá de la acción concreta sobre estas dos personas, sino que se extiende al servicio de atención telefónica de la Policía Nacional, con el que son muy críticos. “Si llegamos a estar en peligro, a ver qué hacíamos, porque fue imposible que contestase un operador local. Y no lo intentamos solo nosotros, sino también muchos vecinos que rodearon la tienda al ver lo que estaba pasando”, denuncian. “Lo que más nos gustaría destacar es que estamos desprotegidos. Vamos a poner una queja explicando todo lo que pasó”, concluyen.

Los robos en el casco histórico de la ciudad no son desconocidos para los comerciantes. Hace unos meses se produjo una oleada de pequeños hurtos que mantuvo a toda la zona monumental en alerta. De hecho, el pasado año la asociación de comerciantes Compostela Monumental solicitó una reunión con el concelleiro de Seguridade, Gonzalo Muíños, y con el nuevo comisario, Cástor Vázquez, ante el aumento en el número de robos que estaban sufriendo. “Se están produciendo a plena luz del día, y te llevan la caja entera”, denunciaba en su momento el gerente de la asociación, José Ángel Blanco. Los locales afectados no se limitan a joyerías u otros con productos de elevada categoría, sino que tiendas de regalos como Arela también se vieron afectadas recientemente.