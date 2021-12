‘Indómitas’, una muestra de mujeres inspiradoras

Con el comisariado de Silvia Oviaño, directora de Caravan Proyectos Culturales, la Sede de Afundación inauguró ayer la muestra Indómitas. Historias que abren caminos, un exposición que permanecerá abierta hasta el 26 de marzo de 2022 y que presenta doce historias de mujeres que inspiran para la continuidad de los caminos que ellas abrieron.

El proyecto, enmarcado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco de igualdad de género, reflexiona sobre el momento decisivo actual en el ámbito de la equidad entre sexos, presentando a unas figuras que fueron pioneras, de diferentes modos, en sus respectivas vidas y que son modelo, tanto en el momento presente como para las generaciones venideras.

Con un trabajo fotográfico y audiovisual de los reconocidos autores Ofelia de Pablo y Javier Zurita (Hakawatifilm), esta exhibicón audiovisual se articula en torno a cinco indómitas del territorio español y siete del gallego, con historias muy diferentes detrás de sí: Paula Mouzo, percebera; Laura Lorenzo, viticultora; Luisa Méndez, escaladora; Lula Goce, artista urbana (muralista); Tanxugueiras, grupo musical (Sabela Maneiro, Olaia Maneiro y Aida Tarrío); Nuria Bravo, pilota de helicópteros; Rocío Antela, minera e ingeniera de minas; Teresa Bedman, egiptóloga; Almudena Bernabeu, abogada especializada en derechos humanos; y Alicia Sornosa, primera española que dio la vuelta al mundo en moto en solitario.

Todas ellas representan modelos inspiradores en profesiones y mundos tradicionalmente no conquistados por mujeres. Gracias a estos ejemplos, se enriquecen los referentes de cara a construir una sociedad más justa, tolerante y equitativa.

Los responsables de las creaciones cuentan a sus espaldas con viajes por más de setenta países, en los que han documentando temas de derechos humanos y ambientales. En 2011 fundaron Hakawatifilm, una productora dedicada a relatar historias que despiertan conciencias y abogan por un cambio positivo. La compañía está a la vanguardia del lenguaje multimedia, generando proyectos que han sido ampliamente exaltados en el mercado internacional y publicados para varios de los mejores medios del mundo: The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, National Geographic o TIME, entre otros.

Además, han sido jurado de importantes concursos e imparten charlas y talleres como Canon Pro Master, siendo este el primer trabajo que llevan a cabo en España.

Por su parte, la curadoría y textos corresponden a Silvia Oviaño, quien, con gran experiencia en el ámbito de la fotografía, destaca como comisaria de exposiciones y gestora cultural con proyectos creativos y de marcado tono comprometido. Es fundadora de Caravan Proyectos de Cultura y del Festival Mar de Mares.