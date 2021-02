Inicio das obras na rúa Santa Teresa de Jornet

Santiago. A execución da primeira fase das obras de rexeneración e reforzo estrutural do pavimento da calzada da rúa Santa Teresa de Jornet, na parroquia de Bando, arrancou onte. Trátase dunha actuacón promovida pola Concellería de Medio Rural. As obras enmárcanse dentro do plan POS+ que desenvolve o departamento que dirixe José Manuel Pichel, en coordinación coa Deputación Provincial da Coruña.Os principais obxectivos destas actuacións son a rexeneración integral do pavimento da calzada que mellorará o tránsito do elevado número de vehículos que utilizan o viario e a creación dunha senda peonil para os veciños da zona. ecg