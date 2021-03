Inminente comienzo de la zona ORA en avenida de Ferrol y Doutor Maceira

Aquellos vecinos de la ciudad que aparcaban habitualmente en las plazas de libre estacionamiento de la avenida de Ferrol y de la rúa Doutor Maceira tendrán en breve que, bien pasar por caja, o bien cambiar de ubicación. Ambas presentan ya las líneas azules en los márgenes de la calle reservados a los vehículos, por lo que la entrada en vigor de la nueva zona ORA, ampliada en el Ensanche compostelano, es inminente. Falta todavía que se instalen las debidas máquinas para que los clientes hagan sus pagos y coloquen el tique a la vista en sus vehículos.

Todo se remonta a la decisión tomada por la junta de gobierno local a finales del mes de febrero, cuando se decidió ampliar la zona ORA hacia el sur de la ciudad. Concretamente hacia las rúas de Doutor Maceira -entre García Prieto y la avenida de Ferrol- y a la avenida de Ferrol -entre Doutor Maceira y Romero Donallo-. Una decisión que afecta a una de las zonas más habitadas del Ensanche compostelano, cerca además del Campus Vida y del Hospital Clínico.

Según se explicó en ese momento, la propuesta se basa en la evidencia de que esas plazas se ocupaban mayoritariamente por residentes en otros municipios, aunque también hacían uso de ellas los vecinos. La justificación ofrecida por Raxoi se pudo comprobar durante el cierre perimetral de la ciudad, entre noviembre y el mes pasado, cuando áreas de estacionamiento como estas o las de Santa Clara, al lado del casco histórico, estuvieron mucho más vacías de lo que es habitual entre semana.

Asimismo, en esta ampliación se incluyen también otras cinco plazas existentes en la rúa dos Feáns, antes de la confluencia con la avenida da Coruña, que actualmente eran de libre estacionamiento. Al estar rodeadas de zona ORA, señala Raxoi, se producía alrededor de ellas “gran cantidade de tráfico parásito”, no solo por ser gratuitas, sino por su situación más próxima al centro urbano. Por esto, esta zona pasará a estar también incluida en el régimen de pago. “Ao non estar reguladas carecen de control horario, o que unha vez máis nos leva a un reparto falto de equidade do espazo público. Dado que estas prazas se atopan nun entorno de estacionamento de longa duración entendemos que deberían manter a mesma condición”, justificó el Concello.

El horario general de la zona ORA es de lunes a viernes: de 10.00 h a 14.00 h y de 16.30 h a 20.30 h; y los sábados de 10.00 h a 14.00 h. Para aquellos empadronados en Santiago y que paguen en la capital gallega el impuesto de circulación, existe la posibilidad de solicitar la tarjeta anual. Esta autoriza el aparcamiento durante el año natural, en las zonas indicadas en la tarjeta (dos calles próximas al lugar de residencia o trabajo), retirando ticket complementario, identificado con el título R, y con un costo equivalente a la mitad del tiempo de estacionamiento.