Inminente llegada de los restos de Charo Porto para su inhumación en Boisaca

Es inminente la llegada de los restos mortales de Rosario Porto a Santiago después de que el juez de Ávila autorizase la entrega del cuerpo a sus primos. Así lo confirmaron fuentes allegadas a la familia, antes de apuntar que dos primos de la madre de Asunta se desplazaron ayer hasta la ciudad castellana para hacerse cargo del cadáver tras haberlo reclamado por vía telemática la semana pasada ante el juzgado que lleva el caso de su suicidio, como adelantó en exclusiva EL CORREO.

Ambos primos (uno carnal y otro político) se desplazaron ayer a primera hora de la mañana hasta la urbe abulense después de que la autoridad judicial diera luz verde a la entrega del cuerpo, al que se le practicó la autopsia tras el suicidio en la cárcel de Brieva. Así, tras salir del Instituto Anatómico Forense fue trasladado al tanatorio Antonio Álvarez de Ávila, tal y como confirmaron a este periódico desde este establecimiento.

Si bien esta empresa tenía ayer contemplado el traslado del cuerpo para su inhumación en Boisaca, este diario ha podido saber de fuentes cercanas a la familia que la intención de sus primos es incinerar los restos de la abogada compostelana para luego inhumarlos con los de su madre, la recordada Socorro Ortega, en el panteón de los abuelos maternos, en el camposanto municipal de Santiago.

Además, no se descarta que en la misma tumba se depositen también las cenizas de la pequeña Asunta, cuyo paradero no tiene claro en este momento la familia, aunque todo apunta que estarían en uno de los pisos de Rosario Porto.

No obstante, todavía no habría fecha para el entierro. De hecho, la familia aún no había solicitado ayer el permiso necesario para dar sepultura en el camposanto municipal, tal y como señalaron fuentes del cementerio de Boisaca

Tras el suicidio de Porto, que cumplía la pena de 18 años en la prisión de Brieva que le fuera impuesta por el asesinato de su hija Asunta Basterra en septiembre de 2013, lo prioritario para la familia era reclamar el cuerpo y hacerse cargo del mismo para darle sepultura.

Como informaba ayer este periódico, todos los trámites están siendo realizados por dos primos de Rosario Porto que actúan en representación del resto de primos. El pasado fin de semana se sabía que la familia estaba dispuesta a hacerse cargo del cadáver, después de que un grupo de amigos de los padres de la madre de Asunta, el reconocido abogado Francisco Porto y la profesora de la USC Socorro Ortega, manifestasen su disposición para encargarse del entierro en caso de que nadie lo hiciese por una “cuestión de humanidad”.

El abogado de la reclusa, José Luis Gutiérrez Aranguren, continuaba ayer afirmando no tener noticia de la decisión adoptada por el juez con respecto al cuerpo ni tampoco sobre el resultado de la autopsia. Lo hizo en unas declaraciones a Telecinco, en las que cargó de nuevo contra la familia de Rosario Porto, a la que acusa de haber abandonado a la asesina después del crimen de la niña.

También manifestó su confianza en que la fallecida haya dejado alguna nota escrita entre sus documentos personales, que ahora estarían en posesión del juzgado, en relación a sus últimas voluntades, puesto que su clienta “era mucho de escribir”.

Al respecto, cabe recordar que tras aparecer ahorcada de una ventana en su celda del penal de Brieva la semana pasada, los investigadores encontraron en el habitáculo todas sus pertenencias muy bien recogidas y ordenadas, entre las que se hallaron varias libretas con anotaciones, cuyo contenido todavía no ha trascendido.

En cuanto al testamento, sigue siendo una incógnita. Aranguren asegura que su clienta le había manifestado recientemente su intención de realizar este documento, si bien desconoce si finalmente se produjo. Al respecto, cabe recordar que Charo Porto contaba con un importante patrimonio inmobiliario, que podría ascender, según los precios del mercado, a más de 1,2 millones de euros. Entre sus propiedades destacan un piso en uno de los mejores edificios de la rúa Xeneral Pardiñas, otro en la rúa Doutor Teixeiro, una vivienda de verano en Vilanova de Arousa y el chalé de Teo.