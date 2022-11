Instan a Raxoi a reacondicionar la zona entre Santiago de Cuba y O Restollal

Santiago. El grupo popular municipal viene de anunciar que, a través de su concejal Pedro Rey, preguntará a Raxoi en el próximo pleno ordinario si “es conocedor” de las “numerosas deficiencias en los servicios públicos de la zona que va desde la avenida Santiago de Cuba (Periférico) y O Restollal (SUNP-14) y qué plazos maneja para ponerle remedio”, según afirma la agrupación en una carta.

Rey Sanchiz destaca que, a pesar de que el desarrollo del referido SUNP-14 no finalizó en su integridad, son muchas las familias y actividades ya asentadas en sus calles que “como es lógico, requieren una prestación de atenciones y servicios públicos en consonancia con sus deberes tributarios”. El popular subraya que lo que debería ser la normalidad “no se cumple en muchos extremos”, por lo que el vecindario “está demandando una mayor atención, sobre todo, en las rúas Xosefa Iglesias Vilarelle, Agustín Sixto Seco, Manuel Ceruelo, en la rúa de Tras do Monte do Seixo y en todo el vial de servicio paralelo al Periférico”. Una de las principales quejas, apunta, se refiere a la ausencia de iluminación cuando cae la noche en varias zonas de ese ámbito “a pesar de contar con nuevas y numerosas luminarias, algo que sucede incluso en las cercanías de edificios de utilidad social y en la rúa de Tras do Monte do Seixo”.

A estas reivindicaciones Sanchiz añade que los vecinos del área afectada también lamentan la falta de desbroce y limpieza de las zonas urbanizadas; la existencia de grandes baches en zonas sin asfaltar; y el peligro que supone la falta de vallados en zonas céntricas pendientes de urbanización, que presentan un marcado desnivel oculto en buena medida por la abundante vegetación. Por ello, al popular le parece difícil creer que el grupo de gobierno “no sea conocedor de esta situación que está padeciendo y denunciando, desde hace tiempo, el vecindario” y manifiesta que “más bien, parece otra de esas situaciones que padecen los santiagueses por no ser consideradas como importantes” por Raxoi. ECG