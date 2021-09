Intensivos de natación e cursos de pádel e tenis no C. D. Santa Isabel

santiago. A piscina do Complexo Deportivo Santa Isabel acollerá durante todo o mes de setembro cursos intensivos de natación, dirixidos tanto para nenos de entre 6 e 13 anos como para adultos que busquen iniciarse ou perfeccionar a súa técnica. As clases do curso comezarán hoxe e durarán todo o mes, de luns a venres.

Ademais, este mes trae tamén novos cursos de pádel e tenis nas pistas do Sar para para rapaces e adultos, abonados ou non ao Multiusos e a Santa Isabel. Neste caso, as clases durarán todo o curso escolar, ata o vindeiro mes de xuño de 2022. A inscrición pode realizarse en control de accesos das piscinas Fontes do Sar, de 11.00 a 15.00 horas ou de 18.00 a 21.00. Para os abonados, o prazo para inscribirse é dende hoxe mesmo, ata o día 7 de setembro; mentres que os non abonados poderán facelo a partir do día 8. x.f