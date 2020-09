Intermodal: la pasarela elevada une ya O Hórreo y Pontepedriña

Tras varios meses de espera e interrupciones por la pandemia sanitaria, una de las fases más importantes para la futura infraestructura del transporte compostelano ya es una realidad para todo aquel que pase por la rúa do Hórreo o por el barrio de Pontepedriña. La famosa pasarela que conectará la actual estación de tren y la futura terminal de autobuses ya ha cogido ubicación definitiva sobre los pilares y dinteles instalados para soportarla.

El primer paso se vivió durante la noche del lunes al martes. Fue poco antes de la medianoche cuando la enorme grúa iniciaba el izado de parte de la pasarela, construida en las inmediaciones de la rúa de Clara Campoamor, donde ya estaba lista su unión con la infraestructura de la que será la nueva estación de autobuses. La operación despertó una gran expectación entre quienes pasaban por allí en ese momento, que se apoyaban en las barandillas para contemplar la explanada de la estación iluminada por las luces de la obra. La colocación de la pasarela se realiza de noche, una vez finaliza la actividad ferroviaria diaria, con el objetivo de no entorpecer el tráfico de trenes.

Durante la mañana de ayer, ya con la luz del día, los transeúntes observaban la estructura ya colocada. “Moita novidade, un exemplo da tecnoloxía máis actual”, comentaba uno de los vecinos que se paraban a contemplar la nueva pasarela. “Por fin colle forma, vai ser moito máis cómodo para todos, xa non haberá que ir ata a estación de buses de agora, na outra punta”, aseguraba una vecina de la zona en referencia a la cercanía que tendrán las dos terminales de la ciudad con respecto a la distancia actual con las instalaciones de San Caetano. “Vai conectar dúas zonas da cidade que antes tiñan como unha fronteira coas vías do tren. Agora será máis fácil chegar entre elas. O único que queda por ver é se non xerará demasiado tráfico”, comenta otro de los viandantes. En lo que todos coinciden es en que será mucho más cómodo para los viajeros, incluidos los turistas, algo que no es baladí a unos meses de que comience un Xacobeo 2021 que se espera como agua de mayo para salvar la caída del sector durante la pandemia.

En las últimas horas se avanzó en la colocación de la estructura, concretamente en la parte más visible, la más cercana a la rúa del Hórreo, supervisada por la concelleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez. Así, una vez finalizado el izado, la parte de la pasarela colocada el lunes noche ya conecta con unas escaleras mecánicas para salvar el desnivel con la calle. Mientras, en la zona que da a la rúa do Hórreo, la pasarela queda directamente a pie de calle, al mismo nivel que la acera. El acceso a la estación de tren de Renfe se mantiene como hasta ahora, a través de la escalinata de piedra, al contrario de lo que se había planificado en los proyectos iniciales. Además, se complementa con un ascensor acristalado que está ya en funcionamiento. El viernes se finalizará la instalación.