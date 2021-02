Interpelación del PP sobre el nuevo derrumbe en el muro de la rúa do Pombal y las medidas de seguridad

Desprendimiento. El grupo municipal del Partido Popular anunció ayer que presentará mañana en el pleno ordinario de febrero una pregunta en el pleno “para coñecer se a resposta dada polo goberno municipal á situación do noiro do Pombal foi acorde ao nivel de risco”, a la vista del suceso que tuvo lugar hace una semana. Asimismo, señalaron que quieren que en el transcurso de la sesión la concejala de Urbanismo Mercedes Rosón, informe a la Corporación sobre el nivel de riesgo que existió en la zona durante estos últimos meses. También manifiestan en su interpelación que quieren saber en cuántas ocasiones desde que se produjo el primer desprendimiento se valoró la estabilidad del talud, y si se advirtió en su momento al concejal de Seguridade e Tráfico, Gonzalo Muíños, del peligro que suponía mantener el terreno sin una actuación a fondo que garantizase su estabilidad y la seguridad de las personas que circulan a diario por esta rúa. En el texto recuerdan que el muro se desplomó a finales del año 2019, cuando fue apuntalado, y que recientemente sufrió un segundo desprendimiento. Por ello critican que durante todo este tiempo no se enviara a los propietarios de los terrenos afectados por el problema una orden de ejecución “a fin de que se reparase inmediatamente o noiro ou, no seu defecto, de proceder a unha execución subsidiaria con repercusión dos custos aos mesmos propietarios”, afirma. Por todo ello, señalan que esta “demora na resposta” a lo que califican como “unha situación de risco”, y que afirman que además así estaba “recoñecida en informes técnicos”, llevó al portavoz del grupo popular, Alejandro Sánchez-Brunete, a incidir en la “necesidade de apuntalar o muro e de apuntalar a dilixencia do goberno municipal”. Tras el último desprendimiento el Ayuntamiento inició de oficio las labores necesarias para evitar que se produjeran nuevos incidentes. ecg