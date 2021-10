Invadido de coches un monumento de casi nueve siglos de antigüedad

La situación en la explanada de la Colegiata de Sar “está peor que nunca”. Así lo confirmó a EL CORREO GALLEGO el párroco José Porto Buceta, que ya no sabe qué hacer para que los coches no sigan haciendo del atrio de esta iglesia un aparcamiento.

Es cierto que estacionar en Compostela no es fácil, pero lo que no es de recibo es hacerlo en un Bien de Interés Cultural, que es una de las grandes joyas del románico y que además es un recinto privado.

Y es que, según explicó Porto Buceta, “a veces hay tantos coches que casi ni se puede andar por la explanada”, en la que pueden llegar a estacionar más de ochenta turismos.

De hecho, el cura de Sar añadió que “incluso los invitados de las bodas que se celebran en la Colegiata no tienen sitio para aparcar aquí, y tienen que buscar sitio en otras zonas”, comenta.

Se trata de una zona reservada sobre todo para que los fieles que acudan al templo, ya sea a un acto litúrgico o a alguna de las actividades que se organizan, puedan tener un sitio donde dejar el coche. Pero la realidad es que a diario, desde primeras horas de la mañana, está lleno de vehículos que aparcan, gente que trabaja en la ciudad y que no se complica la vida buscando un lugar donde estacionar, y menos gratis.

Porto Buceta lleva mucho tiempo denunciando esta situación, tanto al Concello como a la Policía Local, “pero o me no me responden, en el primer caso, o me dicen que es competencia mía prohibir que dejen el coche, porque es un espacio privado”,.

Además, añade que los peregrinos y turistas que se acercan a visitar el lugar no dan crédito cuando lo ven rodeado de semejante cantidad de automóviles. “Los peregrinos se echan las manos a la cabeza cuando ven esto, y dicen que es increíble que un monumento como este se encuentre infectado de coches”, cuenta el párroco.

Sobre este asunto se pronunció ayer el portavoz municipal del PP compostelano, Alejandro Sánchez Brunete, en Onda Cero, que consideró que el aparcamiento de vehículos en la explanada de la Colegiata de Sar “es una barbaridad desde el punto de vista patrimonial”, porque “no es el lugar más adecuado” y “la administración pública tiene que buscar alternativas para el aparcamiento”. Añadió que “no todo el mundo puede resolver sus necesidades de desplazamiento a pie o en bicicleta”, e insiste en que “la administración pública ha de ofrecer alternativas para el estacionamiento público”.

Asimismo, señaló que su formación propuso que los aparcamientos de la praza de Galicia y praza de Vigo vuelvan a la gestión por parte del Ayuntamiento, sin mayor coste y a precios más asequibles”. Por último, indicó que “el problema de fondo es que para la izquierda política el aparcamiento no es una prioridad, para ellos la prioridad son las fiestas”, concluyó.

