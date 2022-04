‘Inventio’, el novedoso circo gallego que llega este otoño

Las entradas para las primeras fechas de la gira gallega de Inventio, el nuevo espectáculo de gran formato con ilusionismo, danza, artes circenses y música inspirado en el Camino de Santiago, ya están a la venta. Desde ayer el público puede adquirir sus tíckets, con un precio reducido, para las funciones que tendrán lugar en Compostela los días 7, 8 y 9 de octubre.

Ilusionismo, levitaciones, equilibrios, malabares, números aéreos, animación audiovisual, composiciones de música tradicional gallega fundidas con sonidos electrónicos... todo esto y mucho más es este espectáculo para el público familiar, que se podrá vivir en las cuatro funciones que acogerá, durante un fin de semana, el Auditorio de Galicia.

Esta es una creación que desborda humor, misterio y fantasía, en los que conviven la comedia y el drama, la danza, el ilusionismo y las artes circenses; una experiencia sensorial a un ritmo vertiginoso y con ecos del cine futurista de Stanley Kubrick, Ridley Scott o Denis Villeneuve, que no es más que “un viaje hacia todo eso que nos hace humanos: nuestra capacidad de sentir”.

Con una atmósfera mágica y una puesta en escena vanguardista, recupera el paisaje, las costumbres, la música, el arte o la arquitectura de la comunidad, en un espectáculo delicado y cegador, de búsqueda y descubrimiento.

Esta función es un camino de regreso a la sensibilidad a partir de la tradición y la modernidad. Bajo la dirección creativa de Martín Varela, se trata de una iniciativa de la promotora gallega Thinking Up Events y la Xunta a través del programa Xacobeo 21-22 y Fundación La Caixa, con el apoyo de Sargadelos. La gira prevista visitará quince escenarios de Galicia, España y Portugal entre los meses de septiembre de 2022 y enero de 2023.

Estreno. El debut de este espectáculo tendrá lugar el 30 de septiembre en el Teatro Jofre de Ferrol y durante la semana siguiente se podrá disfrutar en el Auditorio de Galicia. El viernes siete tendrá lugar el primer pase, a las 20.00 horas, mientras que el sábado ocho de octubre habrá una doble sesión a las 17. 00 y a las 20. 30 horas. El último día será el domingo con la última función a las 12:00 horas.

Las entradas se pueden conseguir hasta con un 30% de descuento hasta el 17 de mayo. En este período de venta, las entradas irán desde los 10,50€ hasta los 17,50€ en función de la butaca.

Toda la información sobre las entradas y la gira está disponible en www.inventio.gal.

La HISTORIA. El circo nos traslada al año 2094. Un mundo blanco, aséptico, limpio, ordenado. El universo es frío e impersonal como el quirófano de un hospital. Se deja de sentir y comunicar.

Una compañía formada por un ilusionista, seis bailarines y siete artistas de circo son los encargados de comprobar que el Camino de Santiago ya no existe. Todo se esfumó, no hay peregrinos, ni camino para recorrer juntos, ni agua, ni lluvia, el sonido de las gaitas, el verde de los campos o la huella del mar en la arena ya no está. Sin rastro ni memoria.

Por ese motivo, Inventio nos lleva a descubrir un mundo de color. Esta actuación nace con el objetivo de servir como vehículo de conocimiento y difusión del Camino de Santiago y la cultura gallega a través de una historia de búsqueda y encuentros, apta para el público familiar y adulto.

Es un espectáculo que dota a nuestro patrimonio cultural de un enorme poder simbólico: tradiciones nacidas hace siglos que perduran hoy, y lo enriquecen y alegran contaminados por otras manifestaciones artísticas, con una mirada abierta que valora lo que construye y lo que nos une.

EL EQUIPO. Dirigido por el joven ilusionista gallego Martín Varela junto con el dramaturgia de José L. Prieto, el equipo creativo y artístico está formado por más de cuarenta personas, entre ellas seis bailarines y siete artistas circenses y el propio Varela, que actuará como guía del show. Al frente de la dirección artística, Suso Montero, y en la dirección musical, José Trincado.