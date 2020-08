Investigación de la USC para ver el impacto del covid-19 en el Camino

Santiago. Las primeras sanciones por fumar en la calle a menos de dos metros de distancias han caído ya en Santiago. En concreto, fueron cinco las personas multadas por estar con el cigarrillo encendido, pero sin guardar la distancia de seguridad, que en este caso, según estipula la normativa tiene que ser de dos metros de distancia.

A estas propuestas para sanción hay que sumarles, las que se interpusieron por no llevar la mascarilla cuyo uso también es obligatorio al aire libre, incluso en las playas. En Compostela desde julio hubo 33 multas por no utilizar este elemento de protección. A pesar de todo, según el concejal de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños, la gente en general, en la capital gallega “se está comportando bastante bien. Se está cumpliendo con la normativa vigente y actuando con responsabilidad”.

De hecho, aseguró que no ha habido ningún incidente relacionado con el uso de la mascarilla y la prohibición de fumar en la calle.

Por lo que todavía no ha habido ninguna sanción en Compostela es por hacer botellón o beber en la calle. El edil insiste en que en Santiago no está habiendo problemas significativos por esta cuestión, como ocurre en otros puntos de la geografía española. “Lo que hay son pandillas de nueve o diez chavales que quedan para beber en un parque y que tan pronto llega la Policía se marchan. Eso no se puede llamar botellón, botellones eran aquellos enormes que se hacían en el Campus Vida”, indicó.

En líneas generales los santiagueses están por la labor de actuar con responsabilidad social, tal y como ha pedido en numerosas ocasiones el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.

Prácticamente todo el mundo utiliza la mascarilla en la calle, el transporte público, en las tiendas y en los establecimientos de hostelería y la mayoría opta por mantener la distancia de seguridad y seguir las flechas, que indican en que sentido caminar, que se pintaron en muchas rúas de Compostela, cuando estalló la pandemia.

Aún así, hay denuncias que recaen sobre algunos peregrinos que acceden a la ciudad sin llevar el también conocido como tapabocas, a pesar de que van en grupo.