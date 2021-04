Investigación sobre o cancro na Compañía

Santiago. Este mes de abril deron comezo as presentacións dos proxectos de investigación do alumnado que cursa STEMBach no Colexio Compañía de María. Iniciou as presentacións a alumna Fátima Vilar, cun proxecto que levaba por título Estudo Biopsia Líquida en Oncoloxía. O seu titor, Miguel Abal Posada, do grupo Oncomet, destacou a importancia de achegar a investigación á poboación. Neste Bacharelato altérnase a formación teórica coa elaboración dun proxecto baixo a tutela dun investigador profesional. Desde a Compañía de María destacan a satisfacción de que as novas xeracións mostren interese e curiosidade por aprender tendo como base a investigación. ECG