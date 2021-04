Investigan las llamadas de auxilio cursadas tras el crimen del pequeño Marcos López Cepeda

El pasado 21 de septiembre de 2020, Marcos López Cepeda, de tres años de edad, moría asfixiado presuntamente a manos de su tío, Santiago Cepeda Quintela, quien actualmente se encuentra ingresado en prisión. En noviembre de ese año, la Fundación Amigos de Galicia, dada su experiencia en casos donde se vulneran los derechos de los menores desprotegidos, y con el objetivo de defender los derechos de los mismos, decidió personarse como acusación popular.

De esta forma, el letrado de Fundación Amigos de Galicia presentó el 4 de febrero un escrito de solicitud de diligencias al Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago en el que se solicitaba, entre otros, copia de las grabaciones de las llamadas de auxilio efectuadas el propio día de los hechos a la Agencia Gallega de Emergencias (Axega) y a la Fundación Pública de Urgencias Sanitarias de Galicia (servicios encargados de las llamadas de urgencias al 112 y 061, respectivamente).

En el escrito, la entidad manifestaba que “esta acusación considera que se trata de elementos objetivos de gran importancia y que deben ser tenidas en cuenta en el procedimiento. Su práctica tiene especial relevancia a los efectos de que se pueda determinar, no sólo el contenido de las mismas, sino cómo estaban sucediendo los hechos y el entorno; incluso podría arrojar luz sobre el comportamiento del investigado. Resultando necesaria su incorporación a los autos, en estos momentos, no sólo por la eventualidad de que puedan ser eliminadas de las bases de datos, sino también por que pueda llevar a la práctica de más diligencias; produciendo una innecesaria prolongación del proceso si su práctica se lleva a cabo en estadios posteriores”.

La entidad informó ayer que había recibido recientemente un auto de la Audiencia Provincial de A Coruña sección nº 6, en el que se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto y se acuerda la aportación de tales grabaciones pues serán la prueba directa de actos referidos documentalmente que forman parte de las actuaciones.

En dicho recurso, el letrado de la entidad solicitaba además el informe de los facultativos forenses del Imelga, indicando el tipo de trastorno que padece el procesado: “diagnóstico, sintomatología, tratamientos prescritos, evolución actual y evolución previsible; si el delito cometido guarda relación directa con el trastorno padecido; y en el supuesto de que estemos ante un trastorno de ideas delirantes, si estas ideas guardan relación con la infracción penal objeto del presente procedimiento”.

El letrado de la entidad, Francisco José Lago Calvo, asegura que es esencial contar con estas pruebas “para probar si hay o no una patología, ya que tras la evaluación inicial que hizo el forense se concluyó que no había motivos para pensar que no fuese consciente de sus actos, motivo por el cual la jueza decidió enviarle a prisión provisional, comunicada y sin fianza”.

El juicio se encuentra en la actualidad en fase de instrucción, a la espera de conocer el resultado de dichas pruebas.