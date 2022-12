Javier Fernández: “Era unha decisión que me situaba fóra do goberno local”

Santiago. El concejal Javier Fernández ofreció ayer una rueda de prensa en la que concretó sus razones para pasar a las listas municipales como no adscrito tras el anuncio del Concello de la semana pasada por el que era apartado del área de Centros Socioculturales.

El concejal explicó que accedió a ir en las listas como independente “para apoiar un proxecto de compromiso coa cidadanía, para mellorar a súa calidade de vida. Concibo a política dende o esforzo, o traballo e a cercanía e cunha entrega as 24 horas do día, demostrada dende que comencei nesta andadura. Así o fixen dende os departamentos de Obras, Barrios, Relacións Veciñais e Centros Socioculturais, estes dous últimos con competencias compartidas coa Concellería de Medio Rural”. Este es, para el edil, un aspecto “moi importante, pois mentres se retiran as competencias de Centros Socioculturais da zona urbana segundo o decreto publicado o día 21 de novembro, se manteñen as competencias da zona rural”.

Fernández manifestó su incomprensión ante esta decisión “cando se están asumindo todas as obrigas relacionadas co departamento, como licitacións, adxudicacións, execucións de contratos de forma normalizada” así como “prestacións de servizos de calidade en animación sociocultural, bibliotecas ou informática, non existindo ningún problema a día de hoxe”, añadiendo que desconoce “calquera motivo que xustifique este cambio e axuste de competencias neste departamento”.

Para el concejal, la retirada de competencias “non se xustifica porque sexa necesario un reforzo político da Concellería de Obras cando, ao longo do mandato, leváronse a cabo máis de 70 obras, a maior parte delas demandadas pola cidadanía” y tiene claro que se trataba “dunha decisión que me situaba fóra do goberno local, porque a nova remodelación deixaba unha Concellería de Obras dependente da Concellería de Urbanismo, a Concellería de Relacións Veciñais compartida coa Concellería de Medio Rural cun orzamento de 200.000€ e a Concellería de Barrios, da que eu sería responsable, non disporía de orzamento”.

“Ante esta tesitura de non poder exercer as miñas funcións, véxome obrigado a defender as miñas ideas dende outra posición para continuar asumindo o meu compromiso cos veciños e veciñas que me elixiron”, anunció Fernández, “e por este motivo, debido a responsabilidade directa que teño con eles e ao seu apoio, non renuncio a miña acta, para ser leal e seguir defendendo os seus intereses e que non se sintan abandonados”. De esta forma, el edil argumentaba su decisión de quedarse en la Corporación como no adscrito y no presentar su renuncia como concejal, concluyendo que “a resposta e moi sinxela: eu entrei en política municipal coma independente e o fixen para mellorar a vida dos veciños de Santiago”, mismo motivo que ahora lo impulsa a no llevar a cabo su renuncia.

El edil concluyó su intervención con un anuncio firme: “O meu compromiso co meu barrio e coa miña cidade segue sendo inquebrantable e vouno exercer ata o vindeiro 28 de maio”. ECG