Jesús Curros Neira, gañador do Premio Camiño de Santiago

O pazo compostelán de San Roque acolleu onte a entrega do primeiro premio de ensaio Camiño de Santiago, certame convocado pola Academia Xacobea coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Universidade a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Editorial Galaxia, e co patrocinio da empresa Aluminios Cortizo.

O palmarés deste novo certame foi inaugurado polo compostelán Jesús Curros Neira coa obra Escenas, imaxes e sons do Camiño, un ensaio no que fai un repaso ao fenómeno xacobeo como fonte de inspiración de diversas manifestacións artísticas ao longo da historia prestando unha atención especial á banda deseñada, ao tempo que analiza a evolución do Camiño e reflexiona sobre o seu alcance global.

A súa obra foi seleccionada polo xurado entre os sete traballos remitidos desde distintos puntos da Península pola súa “posta en valor da visión e do aproveitamento de todo o relacionado co tema Xacobeo desde distintos ángulos culturais” e tamén pola súa capacidade para transmitir eses contidos dun xeito coidado e ameno: “A arquitectura, a literatura galega, española e universal, pasando pola música, tanto sagrada como profana, o cine, e xéneros como o cómic danse cita nesta magnifica obra de ensaio elegantemente escrita, de fácil e amena lectura, que seguro que captará a atención do lector dende as primeiras páxinas”, explicou o presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, nun acto no que o secretario da entidade, Ulises Bértolo foi o encargado de ler o acordo unánime do xurado do certame.

Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, destacou “a importancia de celebrar tamén o Xacobeo desde o ámbito literario estimulando a produción e a edición en galego e contribuíndo a que haxa obras divulgativas sobre calquera tema e ámbito do saber inspirados no Camiño de Santiago”. Ademais, fixo fincapé na importancia de manter vivas as actividades culturais nestes tempos de pandemia. “A cultura ten que seguir e a Academia Xacobea é un bo expoñente de como hai que facer estas cousas”, explicou.

Pola súa banda, o director da Editorial Galaxia, Francisco Castro, destacou que todos os integrantes do xurado coincidiron na alta calidade da obra galardoada.