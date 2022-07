Jornada doble de puertas cerradas en el Parador Hostal dos Reis Católicos

PARÓN. Dos días han transcurrido en los que el Hostal dos Reis Católicos, situado en la Praza do Obradoiro, mantuvo cerradas sus grandes puertas que tan habituada está la urbe compostelana a ver abiertas de par en par. Una visión que pilló por sorpresa a muchos que no esperaban encontrar el Parador clausurado en plenas celebraciones del Apóstol, si bien está previsto que hoy recupere su actividad normal.

El motivo tras esta inusual estampa no fue otro que el parón de dos días convocado por la plantilla de trabajadores del Hostal para reclamar un nuevo convenio tras haberse alcanzado un punto “insostenible”, señala el comité de empresa, a causa de haber incumplido el Hostal “dos acuerdos firmados con los representantes de los trabajadores”.

Por otra parte, el comité anunció que, además de estas dos últimas jornadas de huelga, se llevarán a cabo movilizaciones todos los viernes, de 9.00 a 11.00 horas por la mañana y de 16.00 a 18.00 horas por la tarde, para demandar pasos hacia la configuración de un nuevo acuerdo entre empresa y trabajadores. No obstante, no ha trascendido información que indique que el Hostal no vaya a encontrarse en su estado de funcionamiento habitual cuando estas sucedan. ECG