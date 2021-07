Jornadas astronómicas de la mano de ‘Caminos de Estrellas’

Las noches de verano serán más estrelladas que nunca gracias al programa Caminos de Estrellas, que arrancó el pasado 30 de junio en Jaca y cuya programación se extiende con veinticuatro jornadas astronómicas hasta septiembre en diferentes localidades. Está organizado por el Observatorio Astronómico Ramón María Aller, a través de la Axencia de Turismo de Galicia y en el marco de la programación del Xacobeo 21-22. El director científico del proyecto es el profesor de la USC José Ángel Dacobo Durántez, y por parte de Turismo de Galicia coordina Juan Pensado Barbeira.

Caminos de Estrellas tendrá como escenario cinco comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, las cinco representadas en el Consejo Jacobeo y todas ellas con lugares emblemáticos relacionados con los distintos Caminos con meta en Compostela. Cada una de las jornadas estará dividida en dos partes. En la primera se hará una representación que no solo se centrará en los objetos que después se observarán, sino que se hablará sobre la relación secular del Camino de Santiago con la Vía Láctea, guía fundamental en los amaneceres del verano ya que la posición de la galaxia en esos momentos está en dirección oeste - este, marcando por lo tanto el sentido hacia la tumba del Apóstol Santiago. Incluso, en algunos casos, están previstas conferencias impartidas por personas especialistas en el hecho jacobeo.

En la segunda parte se hará uso de telescopios portátiles con los que ver en detalle la Luna, los planetas Júpiter y Saturno, estrellas dobles, nebulosas, etc. Durante la observación, los profesores y monitores no solo estarán pendientes de las preguntas y consultas de los asistentes, sino que continuamente comentarán cosas relacionadas con los objetos que se observan, propiedades físicas, curiosidades, mitología, anécdotas, etc., siempre con el fin de que las actuaciones sean atractivas y amigables para todo el público asistente.

Colaborarán con el equipo de OARMA miembros de distintas asociaciones de las diferentes zonas. Esto es importante, fundamentalmente fuera de Galicia, tanto desde el punto de vista práctico como de logística, ya que nadie mejor que ellos para contactar en última instancia con los técnicos de los municipios para cuestiones muy diferentes, como señalización de las zonas de la actividad, posible apagado de luces, mantenimiento de las distancias de seguridad... Las asociaciones que participan son: Agrupación Astronómica de Burgos, Agrupación Astronómica Cántabra, Agrupación Astronómica de Huesca, Agrupación Astronómica Palentina, Asociación Cielos Despejados de Oviedo, Asociación Leonesa de Astronomía y la Sociedad Astronómica Asturiana.

Iniciativas como Astronomía Itinerante, el Programa de Extensión Cultural de la Astronomía con 23 ediciones, Todocosmos, cinco años financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y catalogado por esta fundación como Práctica innovadora en Cultura Científica, la colaboración con la Cidade da Cultura de Galicia en las Visitas Astronómicas durante diez años o El Camino de las Estrellas - Las Estrellas del Camino, fueron todo un éxito de participación y aceptación por parte del público de todas las edades y niveles. Al alto conocimiento y experiencia de su personal debe agregar una cualidad no menos importante, que es ser buenos comunicadores y hacer que todas las actividades sean atractivas y amigables.

Con estos antecedentes fueron con los que el Consejo Jacobeo, a través de la Axencia de Turismo de Galicia confió al Observatorio Astronómico Ramón María Aller la organización científica del evento Caminos de Estrellas, en el marco de la programación del Xacobeo 21-22.

El Observatorio Astronómico Ramón María Aller (OARMA), perteneciente a la USC, tiene como principales misiones la investigación y la docencia en Astronomía, pero en las últimas décadas la dirección del mismo impulsó un sinfín de actividades de divulgación de alta calidad, incluso fuera de sus instalaciones y fuera de la comunidad.