José Andrés, el cocinero que se enfrentó a Donald Trump, culmina el Camino

El reconocido chef José Andrés también ha querido lanzarse al Camino de Santiago con motivo del Xacobeo 21-22. Se decantó por el itinerario francés y en las últimas horas se encontraba a escasos kilómetros de la capital gallega. Pasó por Arzúa el domingo, según su última publicación en Twitter, donde animaba a sus seguidores a realizar, por lo menos una vez en la vida, la Ruta Xacobea. Hoy pasará el día en Santiago.

José Andrés inició su andadura a principios de mes, y desde entonces hasta ahora ha ido compartiendo en sus redes sociales (Twitter y Facebook) sus experiencias como peregrino. Particularmente se ha ido centrado en su campo, el culinario, recomendando a sus seguidores productos, restaurantes y otro tipo de establecimientos.

En estas recomendaciones se incluyen desde lo que el chef denomina “fresitas del bosque” hasta otros manjares como las truchas fritas o la anguila con patatas. Pero en las redes sociales de José Andrés también hay hueco para lo cultural. Enseña diferentes parajes y monumentos que atraviesa el Camino a lo largo de su itinerario. Tampoco falta el reconocimiento a aquellas personas que trabajan para que los peregrinos puedan vivir una experiencia única como es la Ruta.

Cabe destacar que durante su andadura José Andrés fue reconocido con el premio Princesa de Asturias por la labor llevada a cabo con la ONG que fundó junto a su mujer, Patricia Fernández, World Central Kitchen. A través de ella pretenden dar solución a los problemas de hambre en diferentes rincones del planeta, como hicieron por ejemplo en Haití tras el devastador terremoto que sufrió en 2010. Recientemente, han alimentado a personas desfavorecidas durante la pandemia. Por esta labor fue nominado al Nobel de la Paz, aunque no lo llegó a ganar.

En Estados Unidos, donde José Andrés tiene los restaurantes con los que se gana la vida, es conocido por su oposición al expresidente Donald Trump. Llegó incluso a tener problemas judiciales con él puesto que iba a abrir un establecimiento en una de las torres del magnate, pero finalmente decidió no hacerlo por la forma en que Trump hablaba sobre los inmigrantes. Parte de este activismo se puede apreciar también en sus redes sociales, que ahora mismo son una mezcla entre experiencias del Camino, informaciones sobre las labores que realiza su ONG y concienciación sobre la necesidad de vacunarse contra el COVID-19, tal y como clama su nombre de Twitter: Please get vaccinated! Do it for the world.