Joyas a cuatro ruedas y ‘looks’ de época

El Clube Galego de Automóbiles Antigos volvió a conseguir ayer que por las rúas del casco histórico se viajase al pasado, gracias a la habitual concentración de coches clásicos y trajes de época, que hicieron las delicias de los paseantes, no solo de los aficionados al mundo del motor, sino también de turistas y compostelanos que admiraron la belleza de estos tesoros a cuatro ruedas, y la vistosidad de los atuendos que lucían sus ocupantes.

La cita, enmarcada en el programa de Fiestas del Apóstol, cumplió este año su XXXIII edición y lo hizo por todo lo alto, reuniendo a treinta y siete ejemplares matriculados entre 1912 y 1990, en cuyo interior, conductores y acompañantes, vestían con ropa propia de la época a la que pertenecía el vehículo en el que iban, llevándose numerosos aplausos del público que contemplaba el desfile por el casco histórico.

Hasta allí llegaron tras reunirse, como ya viene siendo tradicional año tras año, ante la fachada principal de El Corte Inglés, en O Paxonal, donde fueron admirados por clientes y visitantes, que aprovecharon para sacarse fotos con ellos.

Especialmente llamativo fue el recorrido por la ciudad, pasando por la rotonda del Castiñieiriño, la rúa do Retollal, Rúa e Amor Ruibal, Romero Donallo, Rosalía de Castro, Avda. Xoan Carlos, Porta Faxeira y Rúa do Vilar para finalizar en Praterías, el escenario elegido para el Concurso de Traxes de Época, uno de los platos fuertes de la actividad, que arrancó calurosos aplausos y momentos muy divertidos.

Modelos de marcas muy conocidas como Seat, Renault, Citroën, Opel, Ford, Mercedes, Chevrolet, Jaguar y Bugatti compartieron protagonismo con joyas de Panhard, Dodge, Pierce Arrow, Bentley, Aubour, Plymouth o Daimler, que tras su paso por las calles de la ciudad quedaron aparcadas en la praza do Obradoiro para deleite de todos los aficionados a estos vehículos clásicos.

Una serie de coches únicos llegados de toda Galicia, y que tal y como destacan desde la organización, representan “a fascinante historia do século pasado”.

clausura. La XXXIII Concentración de automóbiles antigos finalizará hoy con un nuevo desfile, que partirá desde el Auditorio de Galicia, donde se concentrarán los vehículos, para salir a las 11.30 h desde la avenida do Burgo das Nacións, pasando por la avenida de Xoan XXIII, praza da Paz, rúa da Pastoriza, rúa dos Basquiños, rúa de Santa Clara, rúa de San Roque, rúa das Rodas, rúa da Virxe da Cerca, rúa Fonte de Santo Antonio, rúa da Senra, rúa do Vilar, praza das Praterías y praza do Obradoiro, donde se organizará un parque móvil abierto al público.

Allí y ante la Catedral, los coches permanecerán expuestos para su visita de 12.30 a 18.00 horas.